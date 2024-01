Prima gara interna nel girone di ritorno per gli azzurri che, da questa gara, saranno diretti da Davide Nicola. Anche se l’arrivo di un nuovo tecnico merita un pò di tolleranza temporale, in questo caso per gli azzurri di tempo non c’è molto a disposizione e la gara di domani rientra in quelle in cui – se vogliamo salvarci – devono arrivare punti. La scossa deve arrivare subito.

In casa azzurra regna incertezza per quella che sarà l’effettiva disposizione della squadra, visto anche che si è deciso di far svolgere la maggior parte delle sedute a porte chiuse. La sensazione è che, almeno per questa prima gara, si vada avanti con l’assetto più classico e consono a questo gruppo. Dovrebbe essere quindi un 4-3-3 il modulo di partenza, data anche l’incertezza su Baldanzi. Si dovrebbe muovere dal primo minuto Zurkowski sulla mezzala destra. Formazione poi simile a quella vista a Verona, con Shpendi in mezzo a Cambiaghi e Gyasi. Non recupera Caputo e non ce la fa nemmeno Kovalenko, Cancellieri squalificato. Tra i convocati sia Cerri che il giovane georgiano.

Gli indisponibili sono: Bastoni, Caputo, Ebuehi, Guarino, Kovalenko, Pezzella, Cancellieri, Destro, Baldanzi ?

Mister Nicola non vuole scoprire molto le carte e non si addentra molto sui temi specifici. Sul Monza parole di stima verso una squadra forte.

Per la trasferta di Empoli l’allenatore del Monza Raffaele Palladino ha in mente qualche cambio di formazione rispetto alla squadra che ha perso 5 a 1 in casa contro l’Inter. L’assetto dovrebbe essere il 3-4-2-1. In difesa al centro potrebbe infatti rientrare dall’inizio Pablo Marì, con D’Ambrosio e Caldirola a completare il reparto davanti al portiere Sorrentino. Gagliardini pronto a tornare a centrocampo accanto a Pessina, sugli esterni Pereira e Ciurria. In avanti Colpani e Mota Carvalho avranno il compito di sostenere l’unica punta Colombo. Assenti gli infortunati Di Gregorio e Caprari, e lo squalificato Birindelli.

Il tecnico Palladino evidenzia come non sia mai semplice giocare contro una squadra che ha appena cambiato la guida tecnica, ma il suo Monza ha voglia di dimostrare che non è l’ultimo visto.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-3-3: Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Zurkowski, Grassi, Maleh; Gyasi, Shpendi, Cambiaghi.

3-4-2-1: Sorrentino; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Pereira, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani, Mota; Colombo.