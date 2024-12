Le stagioni sportive si dividono da sempre su due anni, ma se prendessimo in esame l’anno solare 2024 (diviso quindi tra due distinte stagioni sportive), potremmo tranquillamente dire che quello azzurro è stato un grande anno. In questo 2024, diviso in panchina tra Andreazzoli, Nicola e D’Aversa, l’Empoli ha totalizzato un quantitativo di 42 punti. In una virtuale classifica del 2024, gli azzurri si collocherebbero al tredicesimo posto.

Nelle 20 partite giocata nella prima metà della stagione sono arrivati 23 punti con 19 gol fatti e 24 subiti. Sono 19 i punti arrivati nelle 18 gare disputate nelle seconda parte di questo anno che oggi ci saluta; 17 i gol fatti, 21 quelli subiti. Dei tre allenatori che si sono succeduti sulla panchina azzurra, con Andreazzoli a disputarne solo due nel 2024, la media punti migliori è quella di Davide Nicola che nelle sue specifiche diciotto gare ha viaggiato alla media di 1,28 punti a partita.