Empoli e Lazio nei prossimi giorni, forse le prossime ore, saranno a lavoro per capire se si potrà dar luogo al trasferimento di Jacopo Fazzini nel club biancoceleste. Le due società stanno ovviamente trattando sulle cifre che, ad oggi, sembrano essere di 15 milioni tra parte fissa e bonus. Ovviamente i capitolini cercano di giocare al ribasso ed anche per questo potrebbero inserire una contropartita tecnica di possibile interesse. Il nome che sta circolando è quello di una vecchia conoscenza: Elseid Hysaj.

Arrivato ai trenta anni, l’albanese cresciuto nel vivaio azzurro, è fuori dal progetto tattico laziale, e sta cercando sistemazione per la seconda parte di stagione. All’Empoli potrebbe far comodo avere una pedina in più in difesa (soprattutto dovesse partire De Sciglio) d’esperienza e sicuramente per Hysaj la destinazione sarebbe di sicuro gradimento, sia per chiudere un cerchio sia anche per riavvicinarsi a casa. Ovviamente la situazione sarebbe legata, come detto, all’affare Fazzini. Ricordiamo che Hysaj ha giocato tra i professionisti dal 2011 al 2015 con 98 presenze.