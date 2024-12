Si è giocata la 18a giornata che si è aperta sabato con la vittoria del Genoa a Empoli La squadra azzurra ha fallito con Esposito il rigore del possibile pareggio sullo 0-1 e ha pagato alcuni gravi errori difensivi. Il Parma vince all’ultimo secondo (98′) lo scontro diretto con il Monza costretto a giocare per buona parte del secondo tempo in dieci uomini. Annullati 3 gol al Monza. L’Inter vince anche a Cagliari dopo un primo tempo chiuso sul risultato di parità mentre finisce in pareggio il big match tra Lazio e Atalanta. Vantaggio biancoceleste con Dele-Bashiru e pareggio nei minuti finali della Dea con Brescianini. Finisce in parità la gara di Udine con la squadra di casa che si porta sul 2-0 per poi subire la rimonta del Torino, vince ancora il Napoli che piega il Venezia nel finale grazie a una rete di Raspadori. Ancora un pareggio per la Juve che viene raggiunta nel finale da un gol di Sottil ed è pareggio anche nel posticipo di San Siro tra Milan e Roma con la società rossonera che ha esonerato Fonseca prendendo al suo posto Conceicao. Nelle gare del lunedì importante vittoria del Como che batte il Lecce con le reti di Paz e Cutrone mentre il Verona espugna Bologna e conquista tre punti vitali nella lotta alla salvezza. Bologna che ha giocato in 10 uomini nella ripresa per l’espulsione di Pobega. In testa alla classifica Napoli e Atalanta appaiate davanti all’Inter, distanziata di un punto, che dovrà ancora recuperare una gara. Nel prossimo fine settimana le quattro squadre impegnate in Supercoppa Italiana (Inter, Juve, Milan e Atalanta) non giocheranno in campionato e le rispettive gare vengono rinviate a meta’ gennaio.

Questi i risultati e la classifica:

EMPOLI-GENOA 1-2

PARMA-MONZA 2-1

CAGLIARI-INTER 0-3

LAZIO-ATALANTA 1-1

UDINESE-TORINO 2-2

NAPOLI-VENEZIA 1-0

JUVENTUS-FIORENTINA 2-2

MILAN-ROMA 1-1

COMO-LECCE 2-0

BOLOGNA-VERONA 2-3