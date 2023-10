Vediamo, dopo le sette giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:

POSSESSO PALLA 24’34” 25’17 PARATE 24 14 GOL 1 4 ASSIST 1 2 TIRI TOTALI 75 99 PALI / TRAVERSE 4 0 CALCI D’ANGOLO 35 40 FUORIGIOCO 13 7 MIGLIOR MARCATORE Baldanzi 1 Samardzic 2 MIGLIOR ASSISTMAN Cancellieri 1 Lucca, Succes 1

Mattia Cancellieri è il giocatore azzurro con più dribbling riusciti con 11, tra i bianconeri si distingue Samardzic con ben 16. Baldanzi è il secondo in casa azzurra con 6, Ebosele (secondo per i friulani) ne ha fatti il doppio. Il miglior tiratore azzurro è Caputo con dieci tiri totali, mentre l’Udinese ha addirittura quattro giocatori che ne hanno fatti di più: in cima alla lista Thauvin con 18, seguito da Lovric con 14. Nello specchio della porta è sempre Caputo in testa tra gli azzurri con 5 tiri, il migliore tra i friulani è Thauvin con 7. Maleh continua ad essere il giocatore più falloso dei nostri, portando adesso a 15 i suoi falli (il secondo è Marin con 8), per l’Udinese invece Lucca con 9. Il giocatore azzurro più tartassato è Baldanzi che ha subito 13 falli, per i bianconeri invece è Ebosle ad aver subito più falli con 12.