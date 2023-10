Sfida numero 18 quella di sabato tra Empoli e Udinese, con un bilancio, nei 17 precedenti giocati al Castellani, di 6 successi azzurri 6 pareggi e 5 vittorie friulane.

La prima gara tra Empoli e Udinese risale all’ottobre del 1946, in Serie B, con gli azzurri che vinsero 1-0 con la rete di Pucci nuovo confronto nella stagione 1949/50 e pronta vendetta friulana, con l’Udinese che vinse per 3-1 (doppietta di Perissinotto e Darin a render vano il gol azzurro di Cecioni). Per una nuova sfida si deve attendere il finire degli anni Ottanta, con Empoli e Udinese che si ritrovano di fronte, in A, nel dicembre del 1986 in una sfida chiusa sullo 0-0. Nuova gara nella stagione 1988-89, di nuovo in serie B e ancora 0-0.

Si arriva così agli anni Novanta, con le due squadre che tornano a sfidarsi in A: stagione 1997-98, l’Empoli di Spalletti vince 1-0 con la rete di Esposito su calcio di Rigore nuova vendetta friulana un anno dopo, con l’Udinese che si impose per 3-1 rimontando il vantaggio azzurro di Di Napoli con i gol di Jorgensen e la doppietta di Marcio Amoroso. Il primo confronto del terzo millennio è quello della stagione 2002-03, con le due squadre che pareggiarono 1-1 con le reti di Pinzi e Di Natale. Nella stagione successiva nuova vittoria azzurra sui friulani, grazie alle reti nel primo tempo di Buscè e di Cribari. Nuova gara, e nuovo pareggio, nel campionato 2005/06, con Felipe a rispondere al vantaggio di Tavano risultato bissato un anno più tardi, con ancora Felipe in gol per i bianconeri e Matteini a pareggiare. Arriviamo al precedente del campionato 2007-08, con i bianconeri vittoriosi 1-0 in una gara decisa dal gol di Quagliarella.

Arrivando agli ultimi precedenti, l’Udinese di Stramaccioni vinse per 2-1 nel gennaio del 2015 (Di Natale, pareggio azzurro di Saponara e gol decisivo di Widmer), pareggio un anno più tardi (Pucciarelli a risponde a Zapata) e vittoria azzurra firmata Mchedlidze sfida giocata a gennaio 2017; nel novembre del 2018, vittoria 2-1 dall’Empoli di Iachini con le reti di Zajc e Caputo prima del gol ospite di Pussetto. Il penultimo precedente precedente è relativo al novembre 2021, successo in rimonta 3-1 grazie ai gol di Stojanovic, Bajrami e Pinamonti. L’ultimo precedente risale al marzo 2023, vinsero i friulani 1-0 con un gol di Becao

Vediamo la cronistoria delle gare giocate ad Empoli tra azzurri e bianconeri:

1946/47 Serie B 1-0

1949/50 Serie B 1-3

1986/87 Serie A 0-0

1988/89 Serie B 0-0

1997/98 Serie A 1-0

1998/99 Serie A 1-3

2002/03 Serie A 1-1

2003/04 Serie A 2-0

2005/06 Serie A 1-1

2006/07 Serie A 1-1

2007/08 Serie A 0-1

2014/15 Serie A 1-2

2015/16 Serie A 1-1

2016/17 Serie A 1-0

2018/19 Serie A 2-1

2021/22 Serie A 3-1

2022/23 Serie A 0-1