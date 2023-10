Sarà il Sig. Fabbri di Ravenna l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma venerdi in casa contro l’Udinese.

Sono tre la gare dirette dal fischietto romagnolo in questa stagione di serie A, non ha però ancora trovano nè azzurri, nè bianconeri. L’ultimo incrocio tra Fabbri e l’Empoli risale allo scorso aprile, quando al Castellani battemmo 1-0 il Lecce. Ci sono ben 15 precedenti tra Fabbri e l’Empoli, e la gara di venerdi porterà l’Empoli ad essere la squadra più diretta da questo arbitro. Ad oggi ci sono quindici precedenti anche con Torino e Sampdoria. Il bilancio azzurro con Fabbri arbitro è di 5 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Per l’Udinese nove precedenti con 4 vittorie, 4 sconfitte ed un pareggio. L’ultima gara diretta è stata Lazio-Torino 2-0. Al VAR ci sarà Nasca di Bari.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

EMPOLI – UDINESE Venerdì 06/10 h.18.30

FABBRI

PAGLIARDINI – BARONE

IV: CAMPLONE

VAR: NASCA

AVAR: CHIFFI

LECCE – SASSUOLO Venerdì 06/10 h.20.45

SACCHI

PALERMO – DI MONTE

IV: MONALDI

VAR: MAGGIONI

AVAR: PAGANESSI

INTER – BOLOGNA Sabato 07/10 h.15.00

GUIDA

PRENNA – DI GIOIA

IV: FELICIANI

VAR: MARINI

AVAR: MARESCA

JUVENTUS – TORINO Sabato 07/10 h.18.00

RAPUANO

BERTI – ROSSI C.

IV: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PATERNA

GEONA – MILAN Sabato 07/10 h. 20.45

PICCININI

LIBERTI – DEI GIUDICI

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: NASCA

MONZA – SALERNITANA h. 12.30

MASSIMI

DE MEO – LAUDATO

IV: COSSO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: MERAVIGLIA

FROSINONE – H. VERONA h. 15.00

FERRIERI CAPUTI

VECCHI – MASTRODONATO

IV: PEZZUTO

VAR: SERRA

AVAR: MAGGIONI

LAZIO – ATALANTA h. 15.00

ORSATO

SCATRAGLI – ZINGARELLI

IV: TREMOLADA

VAR: DI MARTINO

AVAR: ABISSO

CAGLIARI – ROMA h. 18.00

SOZZA

CECCONI – SCARPA

IV: MARCENARO

VAR: PATERNA

AVAR: MAZZOLENI

NAPOLI – FIORENTINA h. 20.45

LA PENNA

BACCINI – TOLFO

IV: FOURNEAU

VAR: IRRATI

AVAR: GARIGLIO