Prosegue il lavoro degli azzurri, venerdi gara da non sbagliare cosi come fu quella con la Salernitana. La squadra di Andreazzoli (giunto alla sua quarta partita stagionale) dovrà avere nel risultato il primo obiettivo, ricercando sempre quei miglioramenti struttuarali che in parte già stiamo vedendo. La fase offensiva, di finalizzazione, è quella sotto la lente di ingrandimento: un’altra partita senza gol potrebbe essere mal giustificata. E sotto questo punto di vista la squadra sta lavorando con grande impegno, non mancando il solito lavoro accurato sulla fase di non possesso. A Bologna qualche errore è stato commesso, ma tuto sommato questa fase è quella che meno preoccupa.

Per quanto riguarda le scelte potrebbe esserci una sorpresa nel ruolo di terzino sinistro. Fuori Pezzella e fuori Cacace, potrebbe essere Bastoni l’uomo prescelto, attenzione però ad una soluzione diversa con Ismajli. Scelta obbligata a destra con Ebuehi che non ha la concorrenza di Bereszynski. In mezzo potrebbe non essere da escludere il centrocampo visto nell’unica gara vinta, ovvero Fazzini-Grassi-Maleh. Anche davanti potrebbe esserci un po’ di ricambio, tornando a Shpendi-Cancellieri con Baldanzi dietro. Caputo e Cambiaghi non hanno fatto strappare i capelli nell’ultimo match, ed anche per questo (oltre che per una migliore distribuzione delle energie) potremmo andare incontro a queste scelte. Durante le sosta verranno valutate le situazioni di Caprile e Maldini.