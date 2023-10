Il consulente azzurro, Luca Lotti, è stato ospite ieri sera nella trasmissione “Azzurromania”. Vi riportiamo alcuni passaggi del suo intervento, legati principalmente al discorso stadio:

” Per me quello dello stadio è un ritorno ad un vecchio progetto, anche se la volta scorsa andò male per cause non imputabili all’Empoli. Adesso siamo alla presentazione di un project che vorremo presentare all’amministrazione comunale entro l’anno, seguendo l’iter della legge sugli stadi. Dalla nostra presentazione l’amministrazione avrà il tempo di novanta giorni per rispondere su quella che è la proposta. Conseguentemente a questa risposta, e quindi mi posiziono verso maggio del prossimo anno, il pensiero è quello di posare la prima pietra. Interverremo sulle curve in primis. Da dire subito che questi lavori non impatteranno sulla squadra, nel senso che nella stagione 2024-25 la squadra non sarebbe costretta a giocare altrove. Lavorare sulle curve non è difficile da un punto di vista architettonico, poichè queste andrebbero ad “adagiarsi” sulla maratona che è la struttura che resterebbe fissa rispetto all’oggi. I settori che verranno toccati sono le due curve, la tribuna ed il campo stesso che verrà spostato proprio verso la maratona. Lo stadio dovrebbe avere una capienza tra i 16 ed i 18 mila posti e sarà tutto al coperto. I partener sono sostanzialmente individuati, manca ancora qualcosa ma su chi parteciperà ai lavori c’è già certezza. Noi sappiamo di avere la responsabilità di dover presentare un progetto serio, per i tifosi e per la città.

Cosa potrebbe succedere per avere uno stop dall’amministrazione? Mah intanto diciamo che la nostra proposta non riguarda soltanto lo stadio, ma come sapete c’è di mezzo il centro sportivo di Montoboro ed una serie di situazioni che vanno ad impattare sulla zona. Il nostro progetto va a riorganizzare un pezzo di città, e l’amministrazione potrebbe avviare una trattativa dove valutare cosa può essere più giusto o meno. Penso ai tempi ed ai costi degli affitti. Stante le dichiarazioni del comune però speriamo che tutto questo possa accadere entro i tempi congrui e con l’attuale sindaco. Lo stadio adesso, al nome di Castellani, ha affiancato il brand della Computer Gross, questo perchè abbiamo fatto un accordo con l’azienda che vuol far parte di questo progetto. Personalmente devo dire che questo mi fa molto piacere per quello che rappresenta la CG, sia economicamente che a livello territoriale. Da dire che nessuno ha mai pensato di togliere il nome di Carlo Castellani. In Italia c’è bisogno di un commissario sugli stadi perchè in questo paese il grande problema è la burocrazia, ed allora c’è bisogno di un supporto normativo proprio per riuscire ad andare oltre a certe pieghe. Tornando al cronoprogramma dello stadio da dire che si lavorerà prima sulle due curve, poi campo e tribuna e lì saremo più o meno al terzo anno di lavori. Uno stadio che avrà una polifunzionalità anche per eventi extracalcistici durante la settimana. Quando presenteremo il progetto questo potrà essere pubblico e presentato alla gente. I tifosi andranno in curva, ancora però stiamo capendo bene determinate cose e cercheremo un confronto anche con una conferenza dei tifosi. Una cosa importante da dire è che in questa riorganizzazione verrà meno il Sussidiario, quindi ci sarà poi ben da capire anche la riorganizzazione degli spazi per gli allenamenti della prima squadra che saranno a Monteboro, motivo per il quale siamo partiti da lì.

Io ho parlato di tre anni, in termini di stagioni sportive per finire il tutto. Dobbiamo fare i lavori in base alle possibilità e senza spostare la squadra. Quindi l’idea potrebbe essere quella di arrivare in coda alla stagione 26/27, però adesso non possiamo dare dei tempi certi ed è sempre bene stare più larghi. Capisco che ci possa essere una certa preoccupazione, per chi vive la zona, in base al cambiamento che potrebbe esserci, mi piace però evidenziare che il cambiamento porta innovazione e non solo paure e noi dovremmo essere bravi a spiegare quelli che sono i vantaggi per il tessuto sociale. Bene dire che tutto quello che verrà fatto, tra molti anni, tornerà all’amministrazione comunale. Non sarà un impianto di totale proprietà. Non prendo nemmeno in considerazione che l’Empoli scenda in B, cosi fosse i lavori vanno comunque avanti oltre la categoria sportiva. Cambiando discorso, parlando di diritti televisivi che seguo per l’Empoli, ed evidenziando che noi siamo stati tra i più penalizzati dallo spezzatino, c’è dire che questa è una necessità per poter avere maggiori risorse. Lunedi prossimo ci sarà un assemblea per scoprire le nuove offerte che arriveranno dai più grandi broadcaster, e capiremo quello che potrà succedere per il prossimo anno anche in termini pratici, ovvero chi trasmetterà le partite e quando.