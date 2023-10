E M P O L I 0 A T A L A N T A 3

5′ Scamacca, 29′ Koopmeiners, 51′ Scamacca

EMPOLI (4-3-2-1) : Berisha; Ebuehi, Walukiewicz (62′ Ismajli), Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cancellieri, Cambiaghi (62′ Gyasi); Caputo.

A Disp: Perisan, Caprile, Guarino, Bereszynski, Kovalenko, Fazzini, Ranocchia, Bastoni, Shpendi, Maldini.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

ATALANTA (3-4-1-2) : Musso; Scalvini (46′ Toloi), Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners (64′ Pasalic) ; Lookman, Scamacca (64′ De Ketelaere).

A Disp: Carnesecchi, Rossi, Holm, Bakker, Zortea, Bonfanti, Adopo, Miranchuk, Muriel.

Allenatore: Gianpiero Gasperini.

ARBITRO: Sig. Massimi di Termoli (CB). Assistenti: Dei Giudici/Yoshikawa. VAR: Serra/Gariglio.

Ammoniti: 32′ Maleh (E), 34′ Cacace (E), 69′ Gyasi (E),

LIVE MATCH

72′- Ancora un tiro dalla bandierina per gli ospiti, il cross di Ruggeri viene bloccato da Berisha.

71′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina colpo di testa di Toloi alto.

70′- De Ketelaere guadagna il quarto angolo per gli orobici.

69′- Finisce nella lista dei cattivi anche Gyasi, per fallo ai danni di De Roon.

66′- Hateboer la scodella in mezzo all’area allontana Luperto.

64′- Doppio cambio anche per l’Atalanta: De Ketelaere e Pasalic per Scamacca e Koopmeiners

63′- Primi cambi per Andreazzoli: Ismajli e Gyasi per Walukiewicz e Cambiaghi.

62′- Traversa clamorosa di Scamacca da fuori area.

60′- Rimane a terra il portiere argentino dell’Atalanta.

60′- Se ne va Cambiaghi sulla destra, entra in area il suo destro viene respinto da Musso.

58′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, respinta molto incerta di Berisha al centro dell’area. Scamacca da pochi passi spara alto.

57′- Terzo angolo in favore dell’Atalanta.

55′- Commette fallo De Roon ai danni di Grassi.

53′- Ci prova Cancellieri il suo sinistro viene respinto da Djimsiti in fallo laterale.

51′- Arriva la terza rete dell’Atalanta, Scamacca con il sinistro batte Berisha sul suo palo

49′- Koopmeiners se ne va sulla sinistra entra in area, Walukiewicz genera il secondo angolo per l’Atalanta.

48′- Cancellieri si invola sulla sinistra il suo traversone taglia l’area non trovando nessun compagno. La palla si perde direttamente in fallo laterale.

47′- Discesa sulla destra di Marin, il suo cross bloccato a terra da Musso.

46′- L’Empoli gioca il primo pallone della ripresa, Gasperini ha effettuato il primo cambio: Toloi per Scalvini.

2° Tempo

46′- Si va al riposo con l’Atalanta in vantaggio sull’Empoli per 2-0. Decide al momento le reti di Scamacca al 5 e Koopmeiners al 29′, nei primi 45 minuti il divario tra le due squadre. Proteste azzurre al 32 per un contatto tra Cambiaghi e Ruggeri.

45′- Destro di Grassi dai 20 metri alto sopra la traversa.

45′- Concesso un minuto di recupero.

44′- Provano gli azzurri a costruire qualcosa in queste ultime battute della prima frazione.

43′- Manovra in tutta sicurezza la squadra di Gasperini, gara terribilmente in salita per la truppa di Andreazzoli.

41′- Caputo per Cambiaghi fermato da Kolasinac.

39′- Intervento alla disperata di Maleh su Koopmeiners lanciato verso la porta di Berisha.

37′- Fischiata da Massimi l’ennesima punizione agli orobici. Non sembrava esserci il contatto tra Marin e Koopmeiners.

36′- Cross da sinistra di Cacace direttamente tra le braccia di Musso.

35′- Gara molto spezzettata in questa fase, punito il fallo di Ederson su Maleh.

34′- Si scalda il “Castellani”, ammonito anche Cacace per un ingenuo fallo a Koopmeiners.

32′- Reclama un rigore l’Empoli, contatto tra Ruggeri e Cambiaghi. Nella circostanza ammonito Maleh, era diffidato salterà la trasferta di Frosinone.

31′- Caputo si procura un calcio di punizione. Batte Marin con palla scodellata in area, allontana con decisione Scamacca.

29′- Arriva il raddoppio dell’Atalanta a conclusione di una manovra insistita, scarico di Scamacca per Koopmeiners che batte Berisha, non esente da responsabilità in questo frangente

26′- Sinistro di Cancellieri respinto da Djimsiti.

24′- Va via ancora sulla destra Hateboer il suo cross a trovare Lookman, il suo sinistro al volo si perde sopra la traversa.

23′- Discesa di Hateboer sulla destra, va via a Cacace il suo cross a pescare Scamacca il suo colpo di testa neutralizzato da Berisha.

21′- Fuori misura il lancio di Marin che intendeva servire gli attaccanti azzurri.

19′- Gol annullato a Scamacca che aveva deviato di testa il cross di Ruggeri. Pescato in posizione di fuorigioco Lookman all’inizio dell’azione.

17′- Palo clamoroso di Scamacca a chiudere un’azione lineare dell’Atalanta.

15′- Destro di Marin dai 25 metri a lato alla sinistra di Musso.

14′- Azione insistita dell’Atalanta, cross da destra di Hateboer troppo alto per Scamacca.

12′- Scamacca si procura un calcio di punizione, intervento falloso di Walukiewicz.

10′- Fallo di Scamacca su Grassi, punizione in favore dell’Empoli.

9′- Ebuhei si mette in proprio, il suo sinistro viene ribattuto.

7′- Gara subito in salita per gli azzurri, che non avevano approcciato male alla gara.

5′- Si porta in vantaggio l’Atalanta, Lookman pesca il taglio di Scamacca che si presenta davanti a Berisha, e lo batte con un colpo di tacco che passa sotto le gambe del portiere albanese

4′- Retropassaggio errato di Marin, ne approfitta Ruggeri ma si trascina il pallone sul fondo.

2′- Cross di Cambiaghi a centro area per Cancellieri anticipato da Scalvini.

1′- L’Atalanta in completa divisa rossa gioca il primo pallone della partita, Empoli in completo azzurro

0′ – Andreazzoli manda in campo lo stesso undici di Firenze. Come detto ieri, assenti Baldanzi e Destro oltre al lungodegente Pezzella.

1° Tempo