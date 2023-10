Campionato Primavera 1 TIMVISION – Trofeo “G. Facchetti”

Risultati 8° giornata

Lazio – EMPOLI 2 – 2

Gol: 11’ Fernandes (L) – 45’+3 Gonzalez (L) – 49’ Nabian – 58’ Corona (E)

Bologna – Inter 2 3 4′ Kamate (I) – 12′ Mangiameli (B) – 72′ Stankovic (I) – 90′ Ravaglioli (B) – 90’+6 Berenbruch (I)

Frosinone – Torino 2 3 14′ Dellavalle (T) – 30′ Mezsargs (F) – 49′ Stoyanov (F) – 90′ Ciammaglichella (T) – 90+4′ Gabellini (T) Genoa – Cagliari 4 0 8′ Omar – 21′ Bornosuzov – 56′ Fini – 74′ Arboscello Hellas Verona – Atalanta 0 1 24′ Manzoni Juventus – Fiorentina 3 0 40′ Vacca – 54′ Anghele – 89′ Scienza Milan – Sampdoria 2 1 11′ Nsiala (M) – – 77′ Leonardi (S) – 90’+3′ Simmelhack (M) Monza – Roma 2 3 28′ Cherubini (R) – 44′ Berretta (M) – 54′ e 61′ Mlakar (R) – 85′ Ferraris (M) Sassuolo – Lecce 2 1 43′ Russo (S) – 88′ rig. Vulturar (L) – 90’+5 Caragea (S)

–

La classifica dopo la 8a giornata

club Giocate Punti TOTALI v n p gf gs Inter 8 20 6 2 0 20 7 Milan 8 20 6 2 0 18 5 Lazio 8 15 4 3 1 9 6 Torino 8 15 4 3 1 20 16 Roma 8 14 4 2 2 13 11 Juventus 8 13 4 1 3 16 12 Empoli 8 13 3 4 1 15 8 Sassuolo 8 13 4 1 3 13 16 Atalanta 8 13 4 1 3 11 9 Cagliari 8 11 3 2 3 10 15 Genoa 8 11 3 2 3 18 10 Hellas Verona 8 9 2 3 3 11 11 Sampdoria 8 8 2 2 4 11 14 Monza 8 7 1 4 3 16 20 Fiorentina 8 5 1 2 5 5 12 Bologna 8 4 1 1 6 10 15 Lecce 8 4 0 4 4 8 21 Frosinone 8 1 0 1 7 9 21

UNDER 18 Professionist

Girone A – 7° Giornata

EMPOLI – Cagliari 3 – 3

GOL: 35’ Tatti (E) – 45’ Tosto (E) – 58’ Longo (E) – 65’ rig. Lai (C) – 78’ Saba (C) – 81’ Zedda (C)

–

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 7a Giornata

EMPOLI – Ascoli 4 – 1

GOL: 10’ ri. E 33’ Orlandi (E) – 77’ Menconi (E) – 83’ Monaco (E)

–

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 6a Giornata

Ascoli – EMPOLI 2 – 2

GOL: 35’ Campaniello (E) – 37’ e 46’ Busiello (E) – 49’ Amadio (E) – 53’ De Witt (A) – 69’ Amadio (E)

–

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 6a Giornata

Ascoli – EMPOLI 0 – 2

GOL: 18’ Ghizzani – 24’ Isidori