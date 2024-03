E M P O L I 0 C A G L I A R I 1

68′ Jankto

Al Castellani gli azzurri perdono lo scontro diretto con il Cagliari per 1-0. A decidere la gara un gol Jankto al 70’. Finisce la striscia di risultati utili per mister Nicola che si ferma quindi a sei. Una gara decisamente sfortunata quella odierna, con gli azzurri che escono immeritatamente sconfitti in una gara che ci ha visto predominare per lunghi tratti. Pesano sull’economia del match un palo pieno di Cambiaghi nel primo tempo, ed un gol annullato a Cacace nel secondo tempo per un offside davvero millimetrico. L’Empoli ci ha provato fino in fondo, negli otto minuti di recupero concessi, ma è mancato il guizzo per depositare la palla in porta. E la deficienza odierna la si può sintetizzare solo con la poca lucidità dimostrata dai nostri sotto porta. Da evidenziare che l’Empoli ha fatto meno tiri in porta del Cagliari. Per il resto la prestazione è stata indubbiamente volitiva e conferma il buono stato di salute della squadra. Purtroppo la gara di oggi poteva dare quel respiro importante che, certo, non ci avrebbe dato ancora la salvezza ma sarebbe stato un bel passo. La sconfitta, di contro, riapre in maniera forte tutto il discorso, con adesso un calendario che non ci vede certo con incontri alla portata. Forse un piccolo passo indietro c’è stato nelle gestione da parte della panchina, con una formazione iniziale azzardata, e con cambi troppo conservativi in un momento in cui non serviva: per capire i cambi potevano avere una logica sullo 0-0. Un passo falso nel risultato, meno nell’atteggiamento e questo deve però essere di speranza per il cammino che ci attende.

EMPOLI (4-3-2-1) : Caprile; Ismajli, Walukiewicz (81′ Cerri), Luperto, Cacace (72′ Pezzella); Kovalenko (72′ Gyasi) Marin, Maleh; Cancellieri (72′ Fazzini),Cambiaghi; Destro (58′ Niang).

A Disp: Perisan, Berisha, Pezzella, Bereszynski, Ebuehi, Fazzini, Zurkowski, Bastoni, Shpendi, Gyasi, Cerri.

Allenatore: Davide Nicola

CAGLIARI (4-3-1-2) : Scuffet; Nandez, Dossena, Mina, Augello (78′ Wieteska); Jankto (77′ Azzi), Deiola, Makoumbou; Gaetano (87′ Shomurodov); Luvumbu (31′ Zappa), Lapadula (87′ Kingstone).

A Disp: Radunovic, Iliev, Witeska, Obert, Di Pardo, Viola, Prati, Oristanio.

Allenatore: Claudio Ranieri.

ARBITRO: Sig. Rapuano di Rimini. Assistenti: Baccini/Colarossi. VAR: Mazzoleni/Abisso.

Ammoniti: 17′ Gaetano (C), 78′ Mina (C), 85′ Scuffet (C).

LIVE MATCH

98′- Triplice fischio di Rapuano, il Cagliari sbanca il “Castellani” portando a casa il successo nello scontro diretto, decide il gol di Jankto a metà ripresa. Sconfitta che va oltre i demeriti degli azzurri, apparsi meno efficaci e lucidi rispetto alle ultime prestazioni.

97′- Ultimi assalti degli azzurri, protesi nei sedici metri avversari.

96′- Sugli sviluppi del settimo angolo, stacco aereo di Ismajli alto sopra la traversa.

96′- Occasione Empoli! Pezzella raccoglie una sponda di Cerri, il suo sinistro deviato in angolo da Scuffet.

95′- Walukiewicz anticipa Shomurodov.

94′- Se ne è andato metà del recupero, altra punizione in attacco fischiata all’Empoli.

93′- Punizione fischiata a Marin, altri secondi preziosi che se ne vanno.

92′- Niang guadagna una rimessa laterale, tutto il Cagliari a protezione del Vantaggio. Addirittura Caprile cerca il lancio a cercare Cerri, allontana il muro cagliaritano.

91′- Punizione per l’Empoli assegnata a Marin, Cerri commette fallo in attacco.

90′- Assegnati ben otto minuti di recupero.

90′- Punito il fallo di mano di Maleh, punizione per il Cagliari.

89′- Rimessa laterale in zona d’attacco per gli azzurri.

87′- Ultima i cambi Ranieri: Kinstone e Shomurodov per Lapadula e Gaetano.

85′- Adesso il Cagliari si procura un calcio di punizione, ammonito Scuffet per aver ritardato la ripresa del gioco.

84′- Si accendono gli animi, rimane a terra Mina. Fischi del “Castellani” all’indirizzo del difensore colombiano del Cagliari.

82′- Niang se ne va sulla destra entra in area, il suo servizio non trova Cambiaghi e Cerri che non si intendono.

81′- Ultimo cambio operato da Nicola: Cerri per Walukiewicz.

80′- Sulla punizione susseguente palla scodellata in area, ci prova Cambiaghi ma il suo destro viene respinto dalla difesa ospite.

78′- Secondo cartellino giallo per i rossoblù, me fa le spese Mina.

77′- Doppio cambio per il Cagliari: Wieteska e Azzi per Augello e Jankto.

75′- Reagisce l’Empoli gettandosi in avanti alla ricerca del pareggio. Sugli sviluppi del quinto angolo, sinistro di Pezzella finisce sopra la traversa

74′- Angolo per l’Empoli affidato a Marin, allontana la difesa ospite.

72′- Proprio Gyasi si propone in avanti, viene chiuso dalla retroguardia sarda.

71: Triplo cambio per Nicola: Pezzella, Gyasi e Fazzini per Cacace, Gyasi e Fazzini.

69′- Si porta in vantaggio il Cagliari, Jankto raccoglie la respinta di Caprile su precedente tiro di Nandez.

68′- Punizione per L’Empoli dal proprio fronte destro, batte Marin con palla nei pressi dell’area, il sinistro di Kovalenko respinto.

67′- Lapadula servito in area, prova il sinistro da posizione defilata non inquadrando la porta.

66′- Difficile da capire di chi sia stato il fuorigioco in occasione del gol annullato all’Empoli.

64′- Annullato il gol di Cacace, ancora 0-0 tra Empoli e Cagliari.

63′- Si sta valutando un possibile fuorigioco nell’azione del gol degli azzurri.

61′-Cacace porta in vangaggio gli azzurri raccogliendo la respinta di Scuffet su colpo di testa di Walukiewicz.

61′- Marin mette in movimento Cambiaghi: il suo sinistro finisce al lato, c’è stata una deviazione sarà corner.

60′- Coast to coast di Cancellieri che si procura un calcio di punizione.

59′- Proprio il neo entrato si procura un calcio di punizione all’altezza dell’out sinistro.

58′- Primo cambio per Nicola: Niang per Destro.

56′- Sugli sviluppi del secondo corner per gli azzurri, Marin la scodella sul primo palo trovando il colpo di testa di Cancellieri sul fondo.

56′- Marin la scodella sul secondo palo dove Jankto mette sul fondo, secondo angolo per gli azzurri.

55′- Guadagna campo l’Empoli procurandosi una rimessa laterale con Cambiaghi.

54′- Cross di Cacace da sinistra deviato dalla difesa isolana in fallo laterale.

52′- Dopo un consulto con il Var non viene assegnato il penalty.

51′- Proteste azzurre per un fallo di mano di Makoumbou su cross di Cambiaghi.

50′- Lapadula prova ad andar via a Walukiewicz che lo ferma.

48′- Rimessa laterale in favore degli azzurri all’altezza della linea mediana del campo.

46′- Spunto di Cambiaghi da sinistra deviato da Mina, arriva dalle parti di Cancellieri che si allunga la sfera e al momento di concludere viene chiuso da Augello, favorendo l’uscita di Scuffet.

46′- Il Cagliari muove il primo pallone della ripresa, si riparte dallo 0-0 maturato nel primo tempo.

2° tempo

49′- Si va all’intervallo sullo 0-0 tra Empoli e Cagliari. Non è stata una prima frazione emozionante: gli azzurri hanno tenuto maggiormente il pallino del gioco, commettendo molti errori. La squadra di Nicola si è resa pericolosa con una doppia occasione poco dopo il quarto d’ora, quando Cambiaghi ha colpito il palo, poi Cancellieri non è stato repentino nel tap-in. Ospiti pericolosi al tramonto del primo tempo, colpo di testa di Lapadula respinto da Caprile.

48′- Esce con i piedi Caprile fuori dall’area, preciso il suo piatto destro a liberare.

47′- Fraseggio della squadra di Ranieri che sembra voglia attendere la fine della prima frazione.

45′- Assegnati quattro minuti di recupero.

43′- Caprile! il portiere azzurro si oppone al colpo di testa in tuffo di Lapadula.

42′- Si procura il secondo angolo il Cagliari. Dalla bandierina va Nandez, la rimette in area Zappa per Makombou che obbliga Caprile alla respinta. Gioco interrotto per fallo di Lapadula su Luperto.

40′- Sgasa Cancellieri sulla destra, il suo cross allontanato da Dossena.

39′- Cambiaghi sventaglia per Cancellieri anticipato da Augello.

38′- Lungo lancio di Walukiewicz a cercare Destro con palla direttamente a lato.

36′- Si propone Zappa sulla destra il suo cross è troppo profondo per i compagni.

35′- Spunto sulla destra di Ismajli a pescare Destro nel cuore dell’area, il suo colpo di testa si perde sul fondo.

33′- Ritmi piuttosto compassati in questa fase del confronto. Gara piuttosto brutta, caratterizzata da molti errori.

31′- Non ce la fa l’angolano, costretto al primo cambio il Cagliari. Zappa prende il posto di Luvumbo

29′- Gioco interrotto rimane a terra Luvumbo.

28′- Maleh si procura un calcio di punizione all’altezza dell’out destro.

26′- Spinta di Cacace su Luvumbo, piazzato in favore del Cagliari.

24′- Fischiato un calcio di punizione in favore dell’Empoli.

22′- Si procura il primo angolo anche L’Empoli. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, allontana la difesa del Cagliari.

21′- Ci prova da fuori Deiola con palla a lato alla destra di Caprile.

19′- Ristabilita la parità numerica, torna in campo Makoumbou.

17′- Ammonito Gaetano per un precedente fallo su Cancellieri.

16′- Doppia occasione azzurra! Cambiaghi servito da posizione defilata, il suo destro si infrange sul palo poi Cancellieri prova il tiro ribattuto da un difensore isolano nei pressi della porta.

15′- Destro da fuori area di Gaetano alzato in angolo.

13′- Buona accelerazione di Destro sulla sinistra, si allunga la sfera: l’ultimo tocco è il suo.

12′- Intanto comincia a piovere sullo stadio “Carlo Castellani”.

10′- Spunto sulla sinistra di Cambiaghi, va sul fondo, il suo cross attraversa l’area per Cancellieri che riesce soltanto a toccare la sfera.

9′- Cancellieri va via sul filo del fuorigioco, troppo lungo l’assist per Cambiaghi. Si riparte da una punizione per il Cagliari, fallo commesso da Maleh in attacco.

8′- Lungo lancio di Mina finisce direttamente fra i piedi di Caprile.

7′- Walukiewicz si guadagna una punizione nella propria metà campo.

5′- Punizione procurata da Marin, lo stesso romeno la calcia con palla controllata da Scuffet.

4′- Spunto di Cambiaghi sulla sinistra, il suo cross a cercare Kovalenko che non la controlla in area. Scuffet la fa sua.

3′- Atteggiamento attendista degli azzurri in queste prime battute.

1′- L’Empoli in completa divisa azzurra muove il primo pallone della partita. Risponde in completa tenuta bianca la compagine sarda.

0′ – E Nicola, adesso, prova a scuotere la bacchetta magica anche su Destro. E’ infatti l’ex Genoa il preferito per andare in attacco. L’Empoli si metterà a quattro dietro e non a tre come sembrava dalla settimana di lavoro.

1° Tempo