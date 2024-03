Ecco le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti per 1-0 dallo scontro diretto di questo pomeriggio contro il Cagliari disputato al “Castellani” con il Cagliari:

CAPRILE: 6 Compie un buon intervento su Lapadula nel primo tempo. Nel secondo tempo non basta il suo intervento d’istinto su Nandez, incolpevole sul successivo tiro di Jankto.

ISMAJLI: 6 Tiene bene la posizione considerando che non è la sua naturale, ordinato quando viene chiamato in causa.

WALUKIEWICZ: 6 Non si riscontrano particolari sbavature gestisce abbastanza bene Gaetano.

CERRI: SV

LUPERTO: 6.5 Difficile chiedere di più al capitano azzurro anche oggi dimostra solidità e precisione.

CACACE: 5.5 Peccato per quel gol che gli viene annullato, ancora di più per come si fa saltare da Zappa in occasione del gol cagliaritano. Nel complesso gara che non entra negli occhi.

PEZZELLA: 6 Entra bene in campo e si costruisce un’occasione interessante nel recupero.

KOVALENKO: 5 Prova opaca da parte dell’ucraino che oltretutto non riesce mai ad essere incisivo quando ha la possibilità di tirare.

GYASI: 5.5 Dal suo ingresso ci si aspettava una marcia in più che si fatica a vedere.

MARIN: 6 Prestazione sufficiente soprattutto in fase di non possesso. Qualche errore di troppo in appoggio, non ripete quanto di grande fatto a Reggio Emilia.

MALEH: 5.5 Oggi in grande difficoltà, sicuramente condizionato dall’atteggiamento chiuso dell’avversario. Da evidenziare che non si accende mai.

CANCELLIERI: 6 Solita prestazione gagliarda con alcune ripartenze importanti che avrebbero dovuto trovare maggior fortuna.

FAZZINI: 5.5 Discorso simile a quello fatto per Gyasi.

CAMBIAGHI: 6 E’ il vero motorino della squadra ed è l’unico che da la sensazione di poter far male. Purtroppo anche oggi è sfortunato, colpendo un palo pieno.

DESTRO: 5.5 Rispetto al giocatore visto nel recente passato, un gigante. Detto questo la sua partita si ricorda solo per un colpo di testa finito a lato.

NIANG: 5 Completamente annullato dalla difesa cagliaritana.

MISTER NICOLA: 5.5 La squadra ha indubbiamente dimostrato carattere e vitalità. La formazione iniziale è apparsa però non equilibrata con alcune scelte che hanno fatto pensare. Pessima la gestione dei cambi, che potevano essere logici con la gara ancora inchiodata sullo 0-0. Si ferma a sei la striscia dei risultati positivi con Cagni e Sarri che resteranno ancora per un pò di tempo la davanti.