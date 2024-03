A pochi minuti dall’ingresso in campo per uno scontro diretto di fondamentale importanza, il direttore sportivo dell’Empoli Pietro Accardi ha fatto il punto della situazione ai microfoni di DAZN proiettandosi anche al futuro:

“Siamo molto contenti dell’approccio che ha avuto Davide Nicola sin dal primo giorno. Stiamo parlando di un allenatore forte, è un piacere vedere come prepara la partita e come vive la settimana di lavoro. Ultimi risultati? Credo che siano un mix tra tante componenti. I giocatori che sono rimasti stanno crescendo giorno dopo giorno, stesso discorso per quelli che sono arrivati in inverno e che si sono calati subito nella nostra realtà“.