“Si può sempre fare meglio… A me dei 12 punti fatti non interessa niente se non per il fatto che ci dà la possibilità di continuare il nostro percorso.” Questo l’incipit della conferenza stampa di Davide Nicola. Un tecnico che non vuol assolutamente guardare indietro, un tecnico ben focalizzato sul presente e su quello che è l’obiettivo finale, un allenatore che non si vuole crogiolare nelle lodi che tutti stanno tessendogli in queste ultime ore. Nicola sa che basta poco per trasformare quello che adesso sembra ora, in qualcosa di di poco edificante e pericoloso, e la gara di domani è una di quelle che possono dare un indirizzo importante alla stagione azzurra. Ci troveremo di fronte una squadra che sa essere aggressiva, anche ai limite del regolamento, e con un allenatore competente e con un ottimo modo di porsi. Tutti elementi che fanno di Empoli-Cagliari una gara trabocchetto, una gara in cui non è ammesso sottovalutare niente. Ma questo Empoli, cresciuto tantissimo soprattutto sotto il profilo mentale, al caso non lascerà niente. La settimana di lavoro è stata di quelle a mille, con il gruppo che ogni settimana si rimette in discussione, pronto a vivere una parentesi che è come se fosse l’unica vitale all’interno di un disegno più grande. Un passo alla volta, un gara dopo l’altra, senza cercare distrattivi, nemmeno in quella che adesso sta diventando una striscia vicina al record storico. L’Empoli è sul pezzo, e solo un Empoli sul pezzo può aver la meglio di una squadra furba, di qualità, ma soprattutto bisognosa di punti per togliersi da quella posizione in cui noi adesso non ci siamo più.

La squadra azzurro dovrà dimostrare attenzione dall’inizio alla fine, mettendo in evidenza la capacità di riconoscere i momenti ed avendo attenzione alla loro possibile aggressività. Attenzione ed organizzazione maniacale, questo servirà, oltre all’entusiasmo di poter esprimere noi stessi. Anche il pubblico, encomiabile sabato scorso in Emilia, dovrà fare la sua parte. Il mentalista Nicola fa leva, giustamente, anche sul dodicesimo uomo, non mancando di chiamare in causa i tifosi che sono fulcro in ogni storia che riguardi il pallone. Attenzione dall’inizio alla fine, si perché proprio nei finali di gara il Cagliari ha saputo far male a molti. Setti punti dal 90esimo in poi, una cosa incredibile. L’attenzione per questo dovrà essere fino al centesimo, perché loro hanno questa qualità e ne va tenuto di conto. Allo stesso tempo ci deve essere consapevolezza del lavoro che i ragazzi stanno facendo, e dell’entusiasmo che questo ha portato. Dovremo esprimere noi stessi per mettere in difficoltà il Cagliari, questo un concetto davvero importante, quanto basico, espresso a chiare lettere dal nuovo tecnico azzurro. Dovrà esserci qualità nel proporre, ma ci dovrà essere anche bravura nel recuperare e nel coprire, e spesso le gare si vincono e si perdono proprio dentro a quei dettagli che possono essere meno visibili e meno plateali. La giornata che ci attende, con già l’Udinese ad aver pareggiato con la Salernitana, è davvero singolare, con le ultime otto che si affronteranno tutte tra di loro. Vincere domani, potrebbe quasi portarci – per la prima volta – ad essere in anticipo con l’appuntamento della storia!