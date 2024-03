Oltre 11000 presenti domani al Carlo Castellani Computer Gross Arena per la sfida contro il Cagliari!

Esaurita la Maratona Inferiore e la Curva Nord, restano disponibili i tagliandi di Maratona Superiore Laterale, di Tribuna Laterale Nord oltre alla Tribuna Inferiore, la Poltrona e la Poltronissima.

Per i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore i biglietti sono disponibili presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket oppure online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it (con la sola modalità stampa a casa).

Per il settore di Maratona Superiore Laterale, la vendita dei tagliandi è riservata ai residenti della Regione Toscana o con cittadinanza straniera ed è attiva nei soli punti vendita della regione Toscana oppure online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it (con la sola modalità stampa a casa) sempre per i soli residenti della Regione Toscana (con autodichiarazione di residenza).

Per il settore di Tribuna Laterale Nord, i tagliandi disponibili al prezzo di 10 euro, sono in vendita unicamente all’Empoli Store di Piazza della Vittoria e, domani, alle biglietterie dello Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena, ubicate presso il campo sussidiario, dalle ore 13.30.

Gli Under 14 (nati dal 04-03-2010) avranno diritto ad un tagliando omaggio per i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore, Maratona Superiore e Curva Nord del Carlo Castellani Computer Gross Arena. I biglietti sono disponibili presso i punti vendita speciali Empoli Store e Unione Club Azzurri oppure utilizzano il nostro servizio WhatsApp 3791260302 o la nostra mail biglietteria@empolifc.com. Per ritirare il biglietto “Under14” è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto nel posto accanto a quello dell’Under 14, oppure sia abbonato in quel settore, e ne garantisca la sorveglianza, esibendo l’apposita autocertificazione sottoscritta da un genitore (disponibile su www.empolifc.com/biglietteria). I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne e dovranno entrare insieme ai varchi di pre-filtraggio e tornelli.

PUNTI VENDITA

Empoli Store di Piazza della Vittoria

Domenica 3 marzo: dalle ore 09:30 alle ore 13:00

Il giorno gara i tagliandi saranno in vendita presse le biglietterie dello Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena, ubicate presso il campo sussidiario, dalle ore 13.30.

Nell’occasione, si ricorda che la vendita dei biglietti del settore ospiti di Curva Sud è terminata, i tagliandi per questo settore non saranno in vendita nella giornata di domani ed e è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.