E M P O L I 0 I N T E R 1

51′ Dimarco

Al Castellani passa l’Inter per 1-0, la decide un gran gol da fuori dell’ex Dimarco nel secondo tempo. L’Empoli resta ancora al palo, zero punti ed ancora zero gol fatti, ma oggi alla squadra si chiedeva quella reazione emotiva, obbligatoria dopo il cambio in panchina. La squadra non ha assolutamente mancato da questo punto di vista, facendo vedere un ottimo atteggiamento e grande voglia nella ricerca del gioco. Una fase difensiva fatta davvero bene, con gli attaccanti nerazzurri ad essere sempre in grande difficoltà e costretti ai tiri da fuori. Purtroppo proprio da uno di questi è arrivato il gol che ha deciso la partita. In questo dobbiamo poi evidenziare una gara mastodontica di Luperto, ma tutto il reparto difensivo è da applausi. C’è da aggiustare ancora qualcosa in fase offensiva, questo è un aspetto che ci portiamo dietro da diverso tempo e nessuno pretendeva che Andreazzoli potesse avere la bacchetta magica. Ci ripetiamo nel dire che è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra, provandoci in ogni fase del match e cercando quel pareggio (che non sarebbe stato nemmeno demeritato) con grande veemenza nel finale di gara. C’è da prendere questo aspetto per andare avanti. L’ondata delle tre partite difficilissime è passate, ed al di là di un tempo che va dato al nuovo tecnico, la partita di mercoledi prossimo non potrà avere altro giudizio che non sul risultato.

EMPOLI (4-3-1-2) : Berisha; Ebuehi, Ismajli (50′ Walukiewicz), Luperto, Pezzella; Marin (68′ Fazzini), Ranocchia (68′ Grassi), Maleh; Baldanzi; Shpendi (78′ Destro), Cambiaghi (78′ Cancellieri).

A Disp: Perisan, Stubljar, Kovalenko, Gyasi, Cacace, Guarino, Bereszynski, Bastoni S.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

INTER (3-5-2) : Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (71′ De Vrij); Darmian, Mikitharyan, Calhanoglu, Frattesi (71′ Barella) Dimarco (80′ Carlos Augusto) ; Martinez (71′ Arnautovic) Thuram (80′ Sanchez).

A Disp: Di Gennaro, Audero, Dumfries, Klaassen, Neves, Bisseck, Agoume, Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ARBITRO: Sig. Marcenaro di Genova. Assistenti: Calarossi/Cipressa. VAR: Valeri/Gariglio.

Ammoniti: 26′ Acerbi (I), 33′ Pezzella (E), 62′ Maleh (E), 64′ Baldanzi (E).

LIVE MATCH

95′- Arriva il triplice fischio di Marcenaro che sancisce il successo dell’Inter ai danni degli azzurri. Prova convincente dell’Empoli nel giorno del ritorno sulla panchina di Aurelio Andreazzoli, la squadra si è mossa bene lasciando poche occasioni agli avversaria. Superata solo dal Jolly di Di Marco, nel finale hanno provato con cuore e coraggio di pervenire al pareggio. Si riparte da questa prestazione con un rinnovato spirito.

94′- Ultima azione per gli azzurri. Cross da destra di Ebuhei respinto in fallo laterale.

93′- forcing finale dell’Empoli con l’Inter in dieci per effetto dell’infortunio di Arnautovic. Simone Inzaghi ha effettuato i cinque cambi a propria disposizione.

92′- Azione degli azzurri in area, arriva il secondo corner per l’Empoli. Angolo calciato molto male da Fazzini direttamente tra le braccia di Sommer.

91′- Grande chiusura di Luperto disinnesca Barella.

90′- Concessi cinque minuti di recupero.

90′- Si ferma Arnautovic costretto a uscire dal campo.

88′- Punizione guadagnata dagli azzurri, Fazzini serve Baldanzi che prova il tiro di prima intenzione respinto da De Vrij.

86′- Sesto corner per l’inter. Batte Calhanoglu con palla sul secondo palo dove Acerbi la rimette in mezzo, allontana Luperto.

85′- Continua ad attaccare la squadra di Inzaghi.

83′- De Vrij anticipa Cancellieri lungo l’out destro.

82′- Punito il fallo di Walukiewicz su Darmian.

80′- Ultimi cambi anche per Inzaghi: Carlos Augusto e Sanchez per Dimarco e Thuram.

78′- Ultima le sostituzioni Andreazzoli: Cancellieri e Destro per Cambiaghi e Shpendi.

77′- Thuram servito in area da posizione defilata. Il suo sinistro sopra la traversa.

74′- Arnautovic fermato da Walukiewicz.

73′- Sinistro proprio di Arnautovic respinto dalla difesa azzurra.

71′- Triplice cambio per l’Inter: De Vrij, Barella e Aranutovic per Bastoni, Frattesi e Lautaro Martinez.

69′- Tiro di Baldanzi dal limite respinto dal “fuoco amico” poi la difesa ospite libera.

68′- Doppio cambio operato da Andreazzoli: Fazzini e Grassi per Marin e Ranocchia.

67′- Rapidamente l’Inter trasforma l’azione da difensiva in offensiva ma l’Empoli fa buona guardia.

65′- Destro di Ranocchia su punizione deviato con un volo plastico di Sommer.

64′- Se ne va in campo aperto Baldanzi nella metà campo avversaria, obbligando Bastoni al cartellino giallo.

63′- Lancio fuori misura di Pezzella verso Shpendi.

62′- Ammonito Maleh per fallo su Lautaro Martinez.

61′- Non riesce la combinazione Calhanoglu-Thuram la toglie Ismajli.

59′- Cambiaghi commette fallo su Pavard.

57′- Buona chiusura di Maleh su Frattesi.

55′- Nerazzurri vicinissimi al raddoppio sull’asse Lautaro-Thuram. La conclusione del francesce da fermo esce di poco a lato alla destra di Berisha. C’è stata una deviazione, sesto corner per la squadra di Inzaghi.

53′- La gara fatalmente si complica, adesso l’Inter rinfrancata dal vantaggio continua a spingere.

51′- Si porta in vantaggio l’Inter con un eurogol di Dimarco, sinistro da fuori area diretto al sette dove Berisha non poteva arrivare.

50′- Andreazzoli costretto al cambio: al posto di Ismajli al suo posto Walukiewicz.

49′- Percussione centrale di Mkhytarian, il suo tiro viene respinto da Ismajli poi il sinistro di Dimarco respinto da Berisha. Rimane a terra Ismajli.

48′- Appare più coraggioso l’Empoli in queste prime battute della ripresa. Proteste azzurre per un contatto tra Cambiaghi

46′- Buona iniziativa di Shpendi, prova il sinistro da posizione angolata con palla ampiamente a lato alla sinistra di Sommer.

46′- Il primo pallone della ripresa giocato dagli azzurri.

2° Tempo

45′- Si va all’intervallo senza recupero a reti inviolate tra Empoli ed Inter. Buona prova della squadra azzurra nei primi 45 minuti, inevitabilmente l’Empoli ha concesso campo agli avversari. I nerazzurri hanno avuto un paio di occasioni con Bastoni e Frattesi, ma la truppa di Andreazzoli si è ben comportata.

43′- Ci prova ancora Frattesi con palla ampiamente sopra la traversa.

43′- Spinge ancora Frattesi va sul fondo, il suo cross in mezzo all’area allontanato da Ebuhei.

42′- Fallo evidente di Maleh su Frattesi. Si riparte con una punizione in favore dell’Inter.

41′- Sinistro velenoso di Bastoni servito da Lautaro a lato alla sinistra di Berisha.

40′- Inserimento senza palla di Frattesi che si presenta davanti a Berisha. Il portiere azzurro ipnotizza il centrocampista della nazionale.

39′- Cambiaghi manda sulla sinistra Shpendi il suo servizio per Baldanzi troppo lungo.

37′- Traversone di Dimarco a cercare la sponda di Thuram, blocca Berisha.

36′- Punizione in favore dell’Empoli affidato a Marin con palla sopra la traversa.

34′- Gol annullato all’Inter per fuorigioco di Thuram sugli sviluppi del terzo angolo per i nerazzurri.

33′- Sospetta spinta di Lautaro su Ismajli. Marcenaro assegna il corner all’Inter fra le proteste azzurre: ne fa le spese Pezzella che viene ammonito.

32′- Buona azione degli azzurri interrotta dal fallo di mano di Baldanzi.

31′- Cambio di campo di Calhanoglu per Dimarco che vince il duello con Ebuhei, trascinandosi il pallone sul fondo.

29′- Baldanzi prova la combinazione con Shpendi che cade in seguito allo scontro di Calhanoglu. Marcenaro lascia proseguire.

28′- Buona chiusura di Marin in ripiegamento su Dimarco.

26′- Arriva il primo ammonito della gara, ne fa le spese Acerbi per fallo su Shpendi.

24′- L’ Inter sta abbassando i ritmi, ne può approfittare l’Empoli per proporsi nella metà campo avversaria.

22′- Traversone di Bastoni troppo lungo per Thuram.

20′- Luperto usa per il corpo per anticipare Thuram, ottima giocata del centrale azzurro.

18′- Dominio territoriale come era lecito attendersi dell’Inter. Gli azzurri si mantengono nei propri sedici metri coprendo con efficacia tutte le zone del campo.

17′- Spinge a sinistra di Dimarco bloccato da Berisha.

16′- Acerbi anticipa Shpendi generando una rimessa laterale per gli azzurri.

15′- Dalla bandierina va Chalanoglu con palla scodellata in area, si avventa Pavard per la deviazione con palla sul fondo.

14′- Arriva il primo angolo anche per la truppa di Simone Inzaghi.

12′- Azione avvolgente dell’Inter, ci prova Chalanoglu da fuori area alto sopra la traversa.

11′- Arma il sinistro Dimarco disinnescato da Berisha.

9′- Ismajli! provvidenziale salvataggio sulla linea di testa del difensore azzurro sul colpo di testa a botta sicura di Darmian.

7′- Rimane a terra Lautaro Martinez dopo uno scontro con Ismajli. Marcenaro lascia proseguire fra le vibranti proteste sponda nerazzurra.

6′- Intervento in ritardo di Marin su Bastoni.

4′- Si invertono i ruoli tra Frattesi e Thuram, il francese anticipato da Ismajli.

3′- Risponde la squadra azzurra che si procura il primo angolo della gara.

2′- Ancora Thuram, stavolta sulla destra va via a Luperto premia l’inserimento di Frattesi. La sua girata alta sopra la traversa.

1′- Subito minacciosi i nerazzurri, Thuram dal vertice sinistro dell’area pesca Mikitharyan abile a chiamare in causa Chalanoglu: il destro del turco alto sopra la traversa.

1′- Il primo pallone del match viene giocato dall’Inter in casacca bianca con banda in diagonale nerazzurra, Empoli in completo azzurro.

0′- Viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

0′ – Sorpresa per l’assenza di Caputo dovuta ad un problema al polpaccio che non è rientrato. Debutto per Shpendi da titolare. Come da nostre previsioni, Ranocchia va a fare il play, Marin mezzala per Fazzini.

1° Tempo