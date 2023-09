Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti Sconfitti oggi di misura 1-0 dal confronto interno con l’Inter

BERISHA: 6.5 Non viene chiamato spesso in causa, ma quando i nerazzurri lo sollecitano risponde presente. Sicuro ed affidabile fra i pali, reattivo a sbarrare la strada su Frattesi nel primo tempo. Nulla può sul missile terra-aria scoccato da Dimarco ad inizio ripresa.

EBUHEI: 5.5 Con il ritorno di Andreazzoli ritrova la titolarità. Piuttosto impacciato appare in avvio, faticando quando Dimarco, Thuram e talvolta Mikhitaryan agiscono nella loro zona di competenza.

ISMAJLI: 7 Deve alzare bandiera bianca poco prima del gol decisivo dell’Inter per un’infortunio. Fino a quando rimane in campo si rivela un muro invalicabile per gli attaccanti nerazzurri, prodigioso il suo salvataggio sulla linea sul tiro a botta sicura di Darmian nel primo tempo

WALUKIEWICZ: 5.5 Nemmeno il tempo di mettere il piede in campo e l’Inter trova la rete decisiva. Non sempr prende le decisioni giuste.

LUPERTO: 7 E’ tornato sui livelli dello scorso anno, mostrando un carattere e una concentrazione eccezionale. Usa il fisico con maestria bloccando a più ripresa Thuram e Barella. Nel finale fornisce il suo apporto alla fase offensiva nel forcing condotto dagli azzurri.

PEZZELLA: 5.5 Prestazione abbastanza ordinata la sua in copertura su Darmian, meno preciso nei cross, che non trovano quasi mai i compagni.

MARIN: 6.5 Conferma di trovarsi maggiormente a suo agio nella posizione di mezzala nel 4-3-1-2. Il suo primo tempo è di grande livello, aggredisce sui portatori di palla avversaria, dando fosforo ed energia al centrocampo.

FAZZINI: 5.5 Va a corrente alternata, qualche buona giocata unita ad altri errori abbastanza banali.

RANOCCHIA: 6.5 Alla prima da titolare l’ex centrocampista del Monza risponde presente. Guida la squadra con efficacia dettando i tempi le manovra, non disdegnando di fornire il suo apporto in fase di non possesso.

GRASSI: 6 Utile il suo contributo nella fase finale della partita.

MALEH: 5.5 Ci mette corsa e muscoli per disinnescare la manovra dell’Inter. Maggiormente impreciso nella metà campo dell’Inter ma alza decisamente il livello rispetto alle ultime uscite.

BALDANZI: 6 Partita di sacrificio come quella dei compagni d’attacco. Per larghi tratti della sfida è costretto ad occuparsi prevalentemente della fase difensiva. Quando entra in possesso di palla da la sensazione di poter far male, Bastoni costretto al cartellino giallo per fermarlo nella ripresa.

SHPENDI: 6 Esordio in serie A per l’attaccante azzurro, lavoro duro per lui con i prestanti difensori avversari. Non gli manca lo spirito d’iniziativa, cede qualcosa sul piano fisico ma insistendo su di lui potrebbe dare soddisfazioni.

CANCELLIERI: SV

CAMBIAGHI: 5.5 Non gli manca la volontà e l’abnegazione ma a livello offensivo riesce ad incidere poco. Rappresenta un arma importante per gli azzurri nelle prossime importanti partite in chiave salvezza.

DESTRO: SV

MISTER ANDREAZZOLI: 6.5 Ottimo impatto a pochi giorni dal suo ritorno sulla panchina azzurra. Si è vista una squadra maggiormente reattiva, carattere trovando maggiore coraggio con il passare dei minuti. Interessante la mossa di Ranocchia regista con Marin portato in una posizione più adatta alle sue caratteristiche, e un trio offensivo molto giovane. E’ arrivata la quinta sconfitta in altrettante partite, ancora nessun gol all’attivo, ma le sensazioni emerse dalla sfida di oggi sono confortanti. A partire dalla sfida di mercoledì contro la Salernitana inizia un ciclo di partite dove gli azzurri potranno giocare alla pari con gli avversari, potendo giocarsi le sue carte per fare i primi punti in campionato.