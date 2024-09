E M P O L I 0 J U V E N T U S 0

Al Castellani l’Empoli porta a casa un prezioso pareggio a reti bianche contro la Juve e prosegue la striscia di imbattibilità in questo avvio di stagione. Il solito Empoli che avevo lasciato prima della sosta, quello concreto, con la sua precisa identità, solido in difesa e capace di proporre buone cose in ripartenza. Una prestazione indubbiamente positiva da parte dei nostri che hanno giocato a viso aperto, senza arroccarsi dietro ma sapendo difendere sempre molto bene. Alla Juve si è lasciato davvero poco, ed in quel poco c’è arrivato un paio di volte Vasquez con grande bravura. Un primo tempo che potremmo anche definire alla pari, qualcosa in più lo fanno i bianconeri nella ripresa ma l’occasione più grande è sui piedi di Grassi che sbaglia un rigore in movimento. Questa squadra da la sensazione di avere le idee molto chiare, sul cosa fare, sul come farlo e sul quando farlo. Anche nei minuti finali, dove ci si attendeva l’arrembaggio della Juve, la squadra ha palesato serenità con un paio di ripartenze che potevano fare parecchio male. Manca forse qualcosina in fase offensiva, lì serve un po’ più di “peso” e di cattiveria, ma certo non è questa la partita dove andare a fare le pulci. Semmai vanno fatti altri complimenti perché dopo le prime tre gare, esaltanti, c’era la sensazione generalizzata che oggi quel trend – almeno nei risultati – potesse finire, ed invece l’Empoli ha avuto la capacità non di stoppare una delle squadre più in palla ed arrivate da un mercato faraonico. Punto pesantissimo per il nostro cammino, certo sei non bastano ma se il buongiorno si vede dal mattino… Da evidenziare la bontà della prova di Goglichidze che gioca una gara di grande personalità e conferma l’intelligente cessione di Walu. Buona la prova di tutti coloro che sono entrati nel corso del secondo tempo, la sensazione è quella di avere una rosa ampia e completa. Tutto molto, molto bello!! Concedeteci una digressione rispetto alla gara (pensieri soggettivi); male giocare in casa con la terza maglia e male quel pregara con il dj set che toglie il bello della vera atmosfera dell’attesa per l’evento.

EMPOLI (3-5-2) : Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson (88′ Haas), Grassi (76′ Anjorin) Maleh, Pezzella; Esposito (76′ Ekong), Colombo (62′ Pellegri).

A Disp: Sghetti, Brancolini, Sambia, Anjorin, Cacace, Sazonov, Ekong, De Sciglio, Marianucci, Konatè.

Allenatore: Salvatore Sullo (D’Aversa squalificato)

JUVENTUS (4-2-3-1) : Perin; Kalulu, Gatti, Bremer Cambiaso; Locatelli (66′ Thuram) Douglas Luiz (66′ Fagioli); N. Gonzalez (66′ Weah) Koopmeiners, Yildiz (66′ Mbangula); Vlahovic.

A Disp: Pinsoglio, Di Gregorio, Luiz Silva, McKennie, Adzic, Cabal, Savona, Rouhi.

Allenatore: Thiago Motta

ARBITRO: Sig. Di Belli di Brindisi. Assistenti: Rossi/Scarpa. VAR: Massa/Guida.

Ammoniti: 61′ Bremer (J), 72′ Thuram (J), 74′ Pellegri (E).

LIVE MATCH

95′- Salutato con un boato dal Castellani il triplice fischio di Di Bello, l’Empoli ferma la Juventus imponendo un pareggio a reti inviolate. Nella ripresa solo a tratti la squadra di D’Aversa ha sofferto il pressing della Juventus, Vasquez abile su Vlahovic e Koopmeiners. Poi nel finale l’Empoli con Gyasi ha la palla della clamorosa vittoria.

94′- Empoli ad un passo dal vantaggio! Ekong lascia proseguire Pellegri abile a premiare la sovrapposizione di Gyasi, il suo destro deviato in angolo da Perin.

93′- Fagioli con l’esterno destro nel cuore dell’area allontana Ismajli in fallo laterale.

91′- Lungo cross di Koopmeiners con palla che attraversa l’area poi Gyasi attende l’uscita del pallone in fallo laterale.

90′- Assegnati cinque minuti di recupero.

90′- Conclusione da fuori di Maleh a lato di poco alla destra di Perin.

88′- Ultimo cambio per l’Empoli: Haas per Henderson.

88′- Goglichidze conquista un calcio di una punizione con una percussione.

87′- Destro di Weah dal limite ampiamente a lato.

86′- Destro di Fagioli deviato in angolo da Ismajli.

85′- Punizione per l’Empoli nella propria metà campo.

84′- Interessante contropiede per l’Empoli con Ekong che va in percussione, il suo servizio per Pellegri anticipato da Gatti.

83′- Gatti esce dalla sua zona di competenza obbligando al fallo Henderson..

82′- Koopmeiners servito da Fagioli il suo sinistro “masticato” esce abbondantemente a lato alla sinistra di Vasquez.

81′- Traversone da destra di Fagioli attraversa l’area azzurra perdendosi in fallo laterale sul fronte opposto.

79′- Sinistro dalla lunga distanza di Cambiaso alto sopra la traversa.

77′- Ripartenza dell’Empoli in campo aperto, lungo il suggerimento di Ekong che intendeva servire Pezzella nei pressi della linea di fondo.

75′- Doppio cambio per gli azzurri: Ekong ed Anjorin per Esposito e Grassi. Mentre è confermato il cartellino giallo per Pellegri.

75′- Mentre Gatti si rialza c’è da capire se il cartellino ai danni di Pellegri rimarrà giallo o diventerà rosso.

74′- Sull’altra sponda il sinistro di Koopmeiners finisce alle stelle, intanto viene ammonito Pellegri per una testata ai danni di Gatti

73′- Pellegri di tacco a premiare l’inserimento di Grassi, il suo piatto sinistro è lentissimo, facile preda di Perin.

72′- Secondo cartellino giallo nelle file della Juventus, ne fa le spese Thuram per fallo commesso ai danni di Pellegri.

71′- Puntuale la chiusura di Pezzella su Weah.

69′- Weah da destra il suo cross bloccato in presa da Vasquez.

68′- Adesso per gli azzurri c’è da prendere punti di riferimento sui nuovi entrati.

66′ Quattro cambi in un colpo solo per Thiago Motta: Thuram, Fagioli, Weah e Mbangula per Locatelli, Douglas Luiz, Nico Gonzalez ed Yildiz.

64′- Il neo entrato Pellegri si procura una rimessa laterale.

62′- Eccola la prima sostituzione del confronto: la effettua l’Empoli, Pellegri per Colombo.

61′- Arriva il primo ammonito della gara, ne fa le spese il centrale della Juventus Bremer per fallo su Colombo.

61′- Lungo lancio di Perin per Vlahovic la fa sua Vazquez scorato da Gyasi.

59′- Yildiz punta Goglichidze poi si allunga la palla, allontana Ismajli in fallo laterale.

57′- Momento di massima spinta della Juventus, soffre l’Empoli costretto prevalentemente nella propria metà campo.

56′- Nico Gonzalez prova a puntare Gyasi che lo ferma.

54′- La squadra di Thiago Motta ha aumentato i ritmi in questa prime battute del secondo tempo.

52′- Ottimo riflesso di Vazquez sul colpo di tacco di Koopmeiners, poi allontana Ismajli.

51′- Goglichidze conquista il terzo angolo per l’Empoli. Dalla bandierina Henderson, Viti va per il terzo tempo nel cuore dell’area bianconera non trovando l’impatto con la sfera.

50′- Nico Gonzalez manda in verticale Vlahovic, Vazquez gli chiude lo specchio con ottima scelta di tempo.

49′- Maleh commette fallo su Kalulu.

47′- Douglas Luiz cambia gioco a cercare sul fronte opposto Yildiz, il suo suggerimento è troppo profondo.

46′- La Juventus muove il primo pallone della ripresa. Goglichidze concede il primo angolo della ripresa ai bianconeri.

2° Tempo

45′- Si va all’intervallo senza recupero, 0-0 tra Empoli e Juventus. Il risultato fotografa l’andamento della gara, gli azzurri hanno concesso uno sterile possesso palla ai bianconeri difendendosi con ordine, ripartendo di tanto in tanto provando a pungere. Da segnalare la bella parata di Vasquez sul colpo di testa di Gatti al 36′.

43′- Punizione per la Juventus, Di Bello sancisce l’intervento di Henderson ai danni di Douglas Luiz.

42′- Bella chiusura di Pezzella su Nico Gonzalez, poi l’esterno azzurro procura un calcio di punizione, subendo il fallo di Koopmeiners.

41′- Dalla bandierina Henderson la scodella in area, cerca la conclusione Viti: il suo tiro viene respinto da Gatti, poi Goglichidze procura una rimessa laterale per l’Empoli.

40′- Colombo ruba palla a Bremer, il suo cross viene deviato in angolo.

39′- Koopmeiners cerca la soluzione verso la porta di Vasquez, il suo sinistro si perde a lato.

38′- Maleh ferma fallosamente Nico Gonzalez, punizione per la Juventus.

37′- Sul successivo corner è Bremer a provarci, il brasiliano non trova però la porta.

36′- Vazquez! bel colpo di reni del portiere azzurro a disinnescare il colpo di testa velenoso scoccato da Gatti nel cuore dell’Area.

35′- Pezzella con un intervento molto scoordinato concede il quinto angolo alla Juventus

34′- Stavolta è Henderson ad intervenire in scivolata su un passaggio filtrante di Gatti.

32′- Sinistro di Colombo dal limite dell’area a lato alla destra di Perin.

30′- Locatelli per Vlahovic anticipato ancora una volta da un sontuoso Ismajli.

28′- Yildiz da posizione defilata ci prova con il sinistro, palla fuori misura.

27′- Incursione da destra di Nico Gonzalez, il sinistro dell’argentino viene smorzato dalla difesa azzurra.

25′- Dalla bandierina Douglas Luiz, Vazquez allontana la sfera poi completa il disimpegno Maleh.

24′- Yildiz punta Gyasi, il numero 11 azzurro concede il quarto angolo ai bianconeri.

23′- Puntuale la chiusura di Ismajli ad anticipare Vlahovic.

21′- Netto predominio territoriale della Juventus, per adesso gli azzurri si difendono con ordine.

19′- Accelerazione di Colombo, scarico per Gyasi: il suo tiro da fuori bloccato agevolmente da Perin.

18′- Gyasi cerca l’uno-due per Colombo, fermato dalla difesa della Juventus.

16′- Bella apertura di Colombo a cercare Pezzella poi l’esterno dell’Empoli, costretto a scaricare indietro.

14′- Ismajli! provvidenziale chiusura del difensore albanese in anticipo su Vlahovic. Sugli sviluppi dell’azione i bianconeri si conquistano il terzo angolo della gara.

13′- La Juventus sbaglia il disimpegno regalando una rimessa laterale all’Empoli.

11′- Discesa di Pezzella a tagliare l’area sul secondo palo per Gyasi anticipato in angolo da Bremer. Dalla bandierina calcia Henderson con palla che attraversa l’area bianconera.

10′- Confermati i moduli di gioco preventivati poco prima del match: 3-5-2 adottato dall’Empoli, risponde la Juventus con un offensivo 4-2-3-1.

8′- Dialogano al limite dell’area Yildiz e Vlahovic, toglie ancora le castagne dal fuoco Ismajli. Sugli sviluppi del secondo angolo della partita per i bianconeri, viene anticipato Gatti nel cuore dell’area azzurra.

6′- Si procura una rimessa laterale l’Empoli nei pressi della linea mediana del campo.

4′- Ismajli concede il primo angolo alla Juventus ribattendo il sinistro di Vlahovic.

3′- Il compito dell’Empoli è quello di sporcare il più possibile le linee di passaggio, intasando gli spazi in mediana.

1′- Il primo pallone viene giocato dall’Empoli in campo con la terza maglia, consueta casacca a strisce verticali bianconere per la squadra di Thiago Motta.

0′ – Partiamo con il dire che l’Empoli giocherà INSPIEGABILMENTE con la terza maglia, in casa, in una partita cosi. Scelte incomprensibili da parte di chi decide! Agli indisponibili si aggiunge Solbakken per via di un problema muscolare. Il modulo dovrebbe essere un 3-5-2 con l’inserimento di un centrocampista in più, viste le assenze contemporanee del novergese e di Fazzini. Molto invasivo, con tutti il rispetto per il professionista, il dj set allestito nel pregara che toglie tutta l’atmosfera del tifo e di quella che dovrebbe essere la vera essenza dell’evento.

1° Tempo