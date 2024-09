4a Giornata Primavera 1 2024/2025, Puma House of football (Milano). 14 Settembre 2024, ore 11:00

MILAN 4 EMPOLI 1

MARCATORI: 17′,61′ Scotti (M), 28′ Ibrahimovic (M), 39′ Stalmach (M), 54′ Popov (E),

MILAN: 12 Longoni, 2 Bakoune, 3 Nissen, 5 Perin(65′ Mancioppi), 8 Sala(79′ Perrucci) , 11 Ibrahimovic, 13 Dutu, 19 Grilli, 71 Siman(65′ Ossola), 74 Stalmach(85′ Gualdi), 99 Scotti

A disposizione: 1 Colzani, 4 Mancioppi, 6 Paloschi, 7 Perrucci, 15 Parmiggiani, 14 Gualdi, 16 Lamorte, 24 Frugnoli, 25 Ossola, 28 Tezzele, 33 Colombo

ALL. Federico Guidi

EMPOLI: 52 Versari, 2 Moray, 3 Majdandzic, 4 Bacci(45′ Lauricella), 5 Tosto, 7 El Biache(45′ Matteazzi(70′ Bacciardi)), 10 Cesari(78′ Gravelo), 23 Huqi, 77 Popov, 91 Rugani(45′ Falcusan), 96 Orlandi

A disposizione: 29 Fuscaldo, 8 Bacciardi, 9 Akpa-Chukwu, 11 Monaco, 15 Falcusan, 18 Lauricella, 21 Trdan, 27 Matteazzi, 71 Pauliuc, 97 Olivieri, 99 Gravelo

ALL. Alessandro Birindelli

ARBITRO: Michele Maccorin

Assistenti: Schirinzi, Storgato

Ammoniti: 25′ Sala (M), 43′ Bacci (E), 49′ Majdandzic (E), 63′ Perin (M), 92′ Huqi (E)

Espulsi: 87′ Majdandzic (E)

Una partita che fin dai primi minuti risultava in salita per gli azzurri che poi si sono ulteriormente complicati la vita con numerosi errori difensivi ed in fase di impostazione, due gol su quattro sono nati proprio da queste circostanze. Squadra che sembrava facesse fatica a rimanere compatta, lasciando molto spazio tra i reparti e dunque per i giocatori avversari. L’Empoli ha provato fin da subito a pressare alto il Milan riuscendoci però poche volte in maniera davvero efficace. Troppo facile per i rossoneri cercare e trovare la palla a scavalcare la difesa perché la linea saliva troppo lentamente. In attacco tanta confusione e poco supporto ricevuto dal resto della squadra, il gol infatti deriva da una deviazione sfortunata di un giocatore del Milan su un passaggio e da una successiva prodezza di Popov. Anche i cambi sembrano aver dato poco alla squadra con Matteazzi addirittura sostituito dopo 20 minuti dal suo ingresso in campo, anche se probabilmente questo è dovuto ad un infortunio. Dei subentrati il migliore, si fa per dire, è stato Lauricella costretto pure a giocare sulla fascia opposta alla sua e perennemente raddoppiato e costretto a giocare spesso spalle alla porta. Empoli che dopo 4 giornate rimane a quota 2 punti in attesa delle partite delle altre squadre per capire la propria posizione in classifica. L’appuntamento è a Sabato prossimo a Petroio contro l’Hellas.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia Milan-Empoli

3′: Iniziano subito forte le due squadre, mantenendo un pressing alto sul portatore di palla

7′: Vicinissimo al vantaggio il Milan con uno scambio sulla destra che porta Bakoune al cross per Siman che col piattone non trova la porta, complice anche una deviazione di Rugani

10′: Tanto possesso palla del Milan con l’Empoli che prova a pressarlo alto

15′: Provvidenziale chiusura in angolo di Rugani su Scotti che stava approfittando di un rimbalzo non calcolato bene dalla difesa

17′: Pericoloso ancora il Milan con Bakoune che su un cross dalla sinistra si trova solo sul secondo palo ma non mette abbastanza forza nel destro

17′: GOL DEL MILAN! Scotti parte dalla sinistra dopo una rimessa laterale, fa fuori due difensori e poi chiude il destro sul primo palo

20′: Super combinazione dei rossoneri sulla destra che arrivano di nuovo alla conclusione con Siman che non trova la porta

23′: Primo vero squillo dell’Empoli con Bacci e Majdandzic che scambiano e liberano Cesari per la conclusione da dentro l’area, deviata però in angolo

24′: Buona occasione per Cesari che sfrutta bene un’indecisione del difensore su un cross e va alla conclusione al volo respinta da Longoni

25′: Ammonito Sala per un intervento in ritardo

26′: Buona la risposta dell’Empoli dopo il goal subito

29′: GOL DEL MILAN ! Per una palla sanguinosa l’Empoli sulla sua tre quarti campo e ne approfitta Ibrahimovic che con il sinistro piazza la palla all’incrocio dei pali

30′: Ancora Ibrahimovic pericoloso con una cavalcata sulla sinistra. Ennesimo scambio elementare che l’Empoli non riesce a difendere

34′: Ci prova El Biache con una conclusione di mancino bloccata facilmente a terra

37′: Contropiede dell’Empoli non sfruttato bene dall’Empoli con Popov che arriva al tiro ma troppo centrale per impensierire Longoni

39′: Fa molta fatica ora l’Empoli ad uscire

40′: GOL DEL MILAN CON STALMACH. Recupera palla sulla destra, numero di Scotti per saltare l’uomo poi mette dentro per il centrocampista che appoggia in rete

43′: Ammonito Bacci per una trattenuta

45′: Concessi 2 minuti di recupero

45+2: Finisce il primo tempo

SECONDO TEMPO

45′: Nell’Empoli fuori Rugani dentro Falcusan, fuori Bacci dentro Lauricella, fuori El Biache dentro Matteazzi

45′: Ricomincia la partita

49′: Ammonito Majdandzic per ver scalciato un avversario

51′: Prova Cesari a dare una scossa con un buon recupero palla e una conclusione in corsa che però arriva smorzata al portiere

52′: Errore di Moray che porta Siman alla conclusione respinta bene da Versari

54′: GOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI! Recupera palla Orlandi e serve in profonditi Popov che si gira meravigliosamente e con un tocco morbido di sinistro infila il portiere

55′: Appena ripartiti arriva alla conclusione da fuori Siman che scheggia la traversa

58′: Buon cross dalla sinistra di Majdandzic che arriva a Lauricella che di controbatto non trova la porta

59′: Su angolo ci prova ancora al volo Lauricella ma finisce ancora alto

61′: GOL DEL MILAN! Ancora Scotti che su punizione sfrutta la spizzata di Bakoune sul primo palo e la respinta di Versari ed a porta vuota non sbaglia

65′: Nel Milan fuori Siman dentro Ossola, fuori Perin dentro Manccioppi

68′: Tripla occasione pericolosa del Milan che guadagna un angolo

70′: Nell’Empoli fuori Matteazzi dentro Bacciardi

74′: Fatica tanto a trovare spazio in avanti l’Empoli

78′: Nell’Empoli fuori Cesari dentro Gravelo

79”: Nel Milan fuori Sala dentro Perrucci

81′: Rossoneri che nonostante il largo vantaggio non smettono di attaccare ed Empoli che fa molta fatica ad uscire

83′: Conclusione che finisce alta quella tentata da Ibrahimovic in contropiede

85′: Nel Milan fuori Stalmach dentro Gualdi

86′: Palo clamoroso colpito da Scotti sull’ennesima palla persa in fase d’impostazione dall’Empoli

87′: Espulso Majdandzic per doppia ammonizione dopo aver fermato ripartenza del Milan

89′: Ennesima occasione pericolosa in area azzurra , Bakoune spara alto

90′: 4 minuti di recupero

90’+2′: Buona parata di Versari sulla punizione di Ibrahimovic

94′: Finisce la partita