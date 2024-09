Si gioca oggi la quarta giornata della nostra diciassettesima seria A. Ma il 14 settembre è una data davvero speciale, infatti oggi ricorre il trentottesimo anniversario della nostra prima partecipazione in serie A, nel 1986. Un giorno incredibile, unico e magico per chi ha avuto la fortuna di poterlo vivere. Un giorno in cui mai si sarebbe potuto pensare che, trentotto anni dopo, saremmo stati esattamente dove siamo e con tutto quello che in mezzo c’è stato. Pensiamo soltanto ad una partecipazione alla Coppa Uefa, ed al non scontato fatto di non aver più rivisto la serie C. Quel 14 settembre 1986 è stato come toccare il cielo con un dito, anche perchè il destino del calendario ci mise di fronte una delle partite più affascinanti e difficili possibili, contro l’Inter del Trap.

E quel giorno divenne ancor più magico e si consegnò per sempre alla storia anche in relazione di quanto sul campo successe. Vincemmo noi, 1-0 grazie ad un gol di Marco Osio, lasciando tutta Italia a bocca aperta. L’unica pecca, se cosi vogliamo dire, fu quella di non aver giocato quella gara ad Empoli ma a Firenze. Quel giorno davvero poco importava. Chi lasciò le gradinate del “Comunale”, con il cuore gonfio di una gioia che non si può descrivere se non vissuta, potrà raccontare per sempre una pagina di storia unica, una pagina in cui davvero Davide sconfisse Golia…ed oggi…siamo ancora qua. Facciamo però un tuffo nel passato: