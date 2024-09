LA DECISIVITÀ DI GYASI – Emmanuel Gyasi è il giocatore più decisivo della serie A 2024/25: 4 punti su 5 azzurri portati dalle sue reti determinanti, la vittoria a Roma ed il pareggio di Bologna.

CIFRE TONDE IN CASA AZZURRA – Doppia cifra tonda in casa azzurra: Ardjan Ismaili alla gara 100 in Italia con le maglie di Empoli e Spezia, di cui 91 in A ed 8 di coppa Italia, debutto assoluto datato 28 ottobre 2020, coppa Italia, Cittadella-Spezia 0-2. Duecento – invece – nei professionisti per Alberto Grassi, con le casacche di Atalanta, Spal, Parma, Cagliari ed Empoli, di cui 191 in A ed 8 in coppa Italia, esordio il 22 novembre 2014, serie A, Atalanta-Roma 1-2.

SETTEMBRE “IN SALITA” PER THIAGO – Thiago Motta in “salita” in settembre: media di 1 solo punto a partita, con score di 2 successi, 4 pareggi e 4 sconfitte in 10 match da allenatore di club italiano.

LA COOP DEL GOL BIANCONERA – La Juventus, assieme a Napoli e Milan, è una delle 3 squadre che ha mandato in gol più giocatori nella serie A 2024/25 finora: 5 a testa.

BILANCIO IN PERFETTO EQUILIBRIO PER GLI AZZURRI CON L’ARBITRO DI BELLO – Marco Di Bello di Brindisi l’arbitro di Empoli-Juventus. Fischietto internazionale con 162 gare in Serie A, 6 in questa stagione, ha diretto 16 volte gli azzurri, con un bilancio di 5 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. La prima gara risale alla Serie B 2011/12, Empoli–Juve Stabia, con gli azzurri che vinsero 2-1. Sempre in quella stagione ha diretto gli azzurri nel pareggio a Padova. Di Bello ritrova gli azzurri, sempre in B, nella stagione 2013/14 in occasione della vittoria sul campo del Brescia e del pari casalingo sempre con i lombardi. Prima direzione in A nella prima giornata del campionato 2014/15, la sconfitta per 2-0 sul campo dell’Udinese sempre in quella stagione doppia gara in Coppa Italia, il quarto turno col Genoa, vittoria per 2-0, e gli Ottavi con la Roma, sconfitta 2-1 dopo i tempi supplementari. Tre le gare dirette nella stagione 2015/16, la vittoria a Palermo per 1-0 e le sconfitte con Frosinone, 2-1 al Castellani, e Inter, 2-1 a San Siro; due nel campionato di Serie A 2016/17, i pareggi casalinghi con Roma e Torino; altrettante nel campionato 2018/19, entrambi al Castellani: 2-2 contro il Chievo Verona e 3-3 con il Parma. Il successo per 2-0 in casa del Cagliari e la sconfitta per 2-4 con il Milan nella stagione 2021/22. Sono invece 18 i precedenti con la Juventus, con 11 successi bianconeri, 5 pareggi e 2 sconfitte.

CAMBIASO E DE SCIGLIO, UN EX PER PARTE TRA EMPOLI E JUVENTUS – Andrea Cambiaso e Mattia De Sciglio, questo gli ex della sfida tra Empoli e Juventus. Partendo dal primo, Cambiaso arrivò a Empoli nell’estate del 2020: in azzurro giocò 9 gare tra Serie B e Coppa Italia nella stagione 2020/21, conquistando la promozione in Serie A. Mattia De Sciglio fu acquistato dalla Juventus nel luglio del 2017: per lui 7 stagioni in bianconero, con 117 presenze e 2 reti, vincendo tre Scudetti, una Supercoppa Italiana e 2 Coppa Italia.

PERFETTO EQUILIBRIO NELLE 3 SFIDE UFFICIALI TRA I DUE TECNICI E SQUADRE DI THIAGO MOTTA SEMPRE IN RETE – Quarto confronto tecnico ufficiale fra Roberto D’Aversa e Thiago Motta, con bilancio in equilibrio: 1 pareggio ed 1 vittoria a testa. Formazioni del coach bianconero sempre in gol, 6 marcature totali.

D’AVERSA MAI VITTORIOSO CONTRO LA JUVENTUS – Roberto D’Aversa, da allenatore, contro la Juventus è alla nona sfida in carriera: bilancio di 7 sconfitte ed 1 solo pareggio all’attivo, con porta delle sue squadre sempre aperta, totale di 18 reti al passivo. Stessa sorte da giocatore dove ha incontrato la squadra bianconero in 4 occasioni, quando vestiva la maglia del Siena, ed ha subito altrettante sconfitte.

PERFETTA PARITÀ TRA THIAGO MOTTA E L’EMPOLI – Thiago Motta alla settima sfida – da allenatore – contro l’Empoli: nei 6 precedenti 2 vittorie del mister bianconero, 2 pareggi e 2 successi toscani.