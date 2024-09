Inutile girarci intorno, l’inizio di stagione dell’Empoli ha sorpreso tutti, andando oltre ogni aspettativa e regalando ai tifosi emozioni che, fino a poco tempo fa, sembravano irraggiungibili. Le prime partite di questa Serie A hanno mostrato una squadra compatta, lucida e determinata, capace di affrontare avversari di grande calibro con una maturità sorprendente. Eppure, la sensazione prevalente tra i sostenitori è quella di dover mantenere i piedi per terra, consapevoli che il campionato è lungo e che le difficoltà sono sempre dietro l’angolo. Anche il tecnico Roberto D’Aversa ha sottolineato l’importanza di godersi il momento, senza perdere di vista l’equilibrio. Il rischio, infatti, è quello di lasciarsi travolgere dall’entusiasmo, dimenticando che la strada è ancora lunga e piena di insidie. La squadra ha dimostrato di meritare ogni successo ottenuto finora, giocando con grande disciplina e applicando sul campo quanto preparato durante la settimana. Tuttavia, è fondamentale non sfociare nella presunzione e mantenere la concentrazione, soprattutto in vista dei prossimi impegni. Quello che però l’Empoli ha fatto, come abbiamo anche già avuto modo di dire, è totalmente meritato. A voler fare gli avvocati del diavolo si potrebbe anche dire che, paradossalmente, questo calendario ci ha favorito, mettendoci contro due grandi club che sono stati affrontanti in un momento il cui il loro cantiere era più aperto del nostro e le idee abbastanza in confusione. E, sempre paradossalmente, è stata quella con il Monza la partita che ci ha meno emozionato. Questo gruppo, però, non ha rubato niente e, lo dobbiamo ancora sottolineare, sciorinando buone prestazioni e palesando un’identità ben precisa. Una delle migliori partenze di sempre in serie A, e va goduta.

Da domani però il rischio che possa iniziare una sorta di nuovo campionato c’è, e dovremmo farci trovare ancor più pronti. Il mercato è finalmente finito e, cosi come ci siamo completati noi, e siamo adesso sereni, lo sono anche gli altri. La ripartenza, per non farci mancare niente, è con il botto. Arriva la squadra che, forse dopo l’Inter, è quella che sicuramente sta meglio, che ha fatto vedere un buon calcio e che ha speso tanti soldi nel corso di questa sessione di mercato. La Juventus di Thiago Motta che arriverà al Castellani, infatti, è una delle squadre più in forma del campionato, con un gioco che ha già mostrato qualità e concretezza. Sarà una partita speciale, con lo stadio gremito e un’atmosfera elettrica che darà ulteriori stimoli agli uomini di D’Aversa. In vista di questo importante incontro, l’Empoli dovrà fare i conti con l’assenza di Fazzini, un giocatore-chiave nel sistema di gioco del tecnico. Questa defezione apre a diversi scenari tattici: continuare con il collaudato 3-4-2-1 o optare per un modulo più coperto, come un 3-5-2 più tradizionale. Qualunque sia la scelta, sarà fondamentale l’atteggiamento della squadra sin dal primo minuto, così come la capacità di adattarsi durante il match per sorprendere una Juventus che potrebbe a sua volta cambiare qualcosa rispetto all’inizio della stagione. Serviranno sacrificio, qualità e furbizia. La Juve potrebbe cambiare qualcosa rispetto al suo inizio, anche per togliere quei pochi punti di riferimento, e come in ogni bella partita di scacchi, anche dalla nostra dovremo essere bravi a cambiare qualcosa per non essere prevedibili. Vedi anche qui cambi di campo, come si usa dire quinto-quinto, che hanno prodotto due gol vitali ma che saranno stati messi già nel mirino dell’allenatore avversario. Ciò che rende questa sfida ancor più affascinante è il contesto: la Juventus al Castellani rappresenta sempre un evento, un’occasione per ricordare a tutti dove l’Empoli è arrivato e quali siano le ambizioni per il futuro. L’incontro con i bianconeri non è solo una partita, ma un momento per celebrare il percorso fatto finora e per sognare ancora.

Il manto erboso, intanto, sembra essere tornato nelle migliori condizioni possibili, un dettaglio non da poco per una sfida così importante. In conclusione, l’Empoli si trova di fronte a un test importante, un banco di prova per misurare il propio stato complessivo e, chissà, per continuare a stupire. Il sogno è appena cominciato, ma la realtà del campionato impone umiltà e concentrazione. La parola ora passa al campo, dove l’Empoli è chiamato a confermare quanto di buono fatto finora, in una sfida che promette spettacolo e emozioni.