EMPOLI 2 LILLE 1

1′ Piccoli (R), 61′ Cabella, 75′ Caputo

Il calcio d’estate va sempre preso per quel che è, nel male e nel bene, però crediamo non sia un reato sprizzare gioia per aver battuto la quinta squadra di Francia. L’Empoli supera 2-1 il Lille nella quarta amichevole precampionato: vantaggio immediato con Piccoli su rigore, poi nella ripresa il pareggio di Cabella, ma poi Caputo la chiude con un chirurgico pallonetto al minuto 75. L’Empoli, sulla falsa riga di quanto vissuto nella scorsa stagione, l’ha vinta principalmente grazie al buon gioco espresso in fase di non possesso e da una difesa che si è districata molto bene. Per il resto la squadra si è affidata a delle rapide ripartenze che, quando ben verticalizzate, hanno messo in difficoltà i francesi. Da segnalare una traversa di Ekong e, prima un secondo rigore netto negato ai nostri. Indubbio che i ritmi, anche quello degli avversari, non sono stati eccezionali ma la squadra ha dimostrato ancora il come questo modulo sia ben collaudato. C’è margine di miglioramento, soprattutto in qualche singolo che al momento non pare essere al meglio, ma questo oggi va letto unicamente come aspetto positivo. A quindici giorni dal debutto in gare ufficiali le sensazioni sono estremamente buone, l’appuntamento con la storia questa squadra non lo mancherà. Positivo il debutto di Caprile che ha operato almeno due ottimi interventi, da evidenziare poi le discrete prove di Henderson, Luperto ed Ismajli.

EMPOLI (4-2-3-1) : Caprile; Ebuehi (46′ Stojanovic), Ismajli, Luperto (59′ Walukiewicz), Cacace (85′ Renzi); Grassi (59′ Ranocchia) Haas; Ekong (85′ Angori), Henderson (59′ Maldini), Gyasi (90′ Crociata) ; Piccoli (59′ Caputo)

A Disp: Perisan, Stubljar, Ignacchiti, Marianucci, Fazzini, Kazmarski.

Allenatore: Paolo Zanetti

LILLE (4-3-3) : Chevalier; Umtiti (46′ Diakitè), Gudmundsson (83′ Ousmane) Yoro, Goncalves; Baleba (74′ Valbalghem) Andre, Cabella; Ounas (74′ Malouda), David (83′ Ezzarhouni), Yazici (83′ Messousa)

A Disp: Negrel, Jakubech, Toure, Bayo, Baret.

Allenatore: Paulo Fonseca

ARBITRO: Sig. Yayar. Assistenti: Egger/Yilmaz.

Ammoniti: 20′ Yoro (L), 51′ Baleba (L), 53′ Henderson (E), 60′ Gyasi (E),84′ Caprile (E),

LIVE MATCH

92′- Successo per l’Empoli per 2-1 ai danni del Lille per 2-1 nella seconda amichevole austriaca. Gli azzurri sono andati in vantaggio in apertura al 1′ con Piccoli su rigore assegnato per fallo di Yoro su Henderson, nella ripresa pareggio di Cabella poi Caputo ad un quarto d’ora dalla fine ha dato il successo ai ragazzi di Paolo Zanetti.

91′- Ismajli in chiusura su Messoussa dopo un errore grave di Ranocchia.

90′- Finisce anche la partita di Gyasi al suo posto Crociata.

87′- Ultimi assalti della squadra francese a caccia del pareggio.

85′- Doppio cambio per Zanetti: Renzi ed Angori per Cacace ed Ekong.

84′- Ammonito anche Caprile.

82′- Girandola di cambi in questo finale nella squadra francese.

80′- Maldini si procura un calcio di punizione nella metà campo avversaria.

79′- Ekong! arma il destro da posizione defilata che va a morire sul palo alla sinistra di Chevalier.

77′- Caprile! il portiere azzurro si oppone a Malouda

75′- GOL EMPOLI- Caputo approfitta di un errore marchiano in uscita del Lille, il suo pallonetto scavalca Chevalier

73′- Si spegne direttamente sul fondo il suggerimento di Diakite.

71′- Stojanovic cerca Ekong, anticipato da un’avversario. Sul ribaltamento di fronte ottimo ripiegamento di Maldini a fermare lo sgusciante Baleba.

69′- Rimane a terra Ounas, staff sanitario del Lille in campo.

68′- Si riprende con la squadra di Zanetti abile ad uscire dal pressing francese. La squadra di Fonseca torna però in possesso della sfera.

66′- Intanto Cooling Break anche in questa ripresa.

65′- Prosegue il Lille a disegnare le proprie trame nella metà campo azzurra.

63′- Gyasi si procura una rimessa laterale nei pressi dell’out sinistro.

61′- Pareggio del Lille, Baleba pesca Cabella che da posizione angolata non lascia scampo a Caprile.

60′- Finisce nella lista dei cattivi anche Gyasi per un fallo su Cabella.

59′- Negli azzurri dentro Walukiewicz, Ranocchia, Maldini e Caputo per Luperto, Grassi, Henderson e Piccoli.

58′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, sinistro violento ma centrale di Gudmudsson: Caprile c’è.

57′- Ismajli concede il quarto angolo in favore dei francesi.

55′- Esce con personalità dalla propria aerea Luperto, Henderson vuol far proseguire Piccoli che in precarie condizioni di equilibrio non riesce a controllare la sfera.

54′- Ottimo intervento aereo di Ismajli a centro area sul cross da destra di Baleba. Si mantiene in attacco il Lille, non cambia il canovaccio della gara.

53′- Prima ammonizione nelle file azzurre, ne fa le spese Henderson.

51′- Esce bene dal pressing la squadra di Zanetti, trova lo spazio Stojanovic e ne approfitta dando vita ad un coast to cost fermato fallosamente da Baleba. Punizione per l’Empoli e cartellino giallo al calciatore della squadra francese.

50′- Troppo profondo il servizio che intendeva mettere in movimento Ounas, si riprende con una rimessa dal fondo per l’Empoli.

48′- Come non detto un cambio effettuato per parte, negli azzurri Stojanovic per Ebuhei.

47′- Primo angoli della ripresa per i francesi, batte Ounas con traiettoria velenosa palla a lato.

46′- Conclusone di Goncalves dal limite bloccata da Caprile.

46′- Il primo pallone della ripresa giocato dal Lille, strano a dirsi ma al momento non ci sono stati cambi.

2° Tempo

46′- Finisce il primo tempo con l’Empoli in vantaggio sul Lille per 1-0, decide al momento il rigore trasformato da Piccoli per fallo di Yoro su Henderson. Predominio territoriale netto dei francesi, ma Caprile – al suo esordio- non ha dovuto compiere interventi rilevanti. Anzi è stata la squadra di Zanetti a rendersi pericolosa in due circostanze, rispettivamente con Piccoli e Gyasi.

46′- Yazici all’altezza della linea di fondo lascia partire un cross allontanato da Luperto.

45′- Commette fallo Henderson ai danni di Ounas.

43′- Nessun problema per Caprile sugli sviluppi del corner di Ounas.

43′- Si procura il terzo angolo il Lille, stavolta da destra.

42′- Gyasi da sinistra, il suo cross attraversa l’area per Gyasi anticipato da Baleba.

41′. Sulla punizione di Cabella palla scodellata in area dove Andre colpisce di testa sopra la traversa.

40′- Ounas punta Cacace, il neozelandese costretto al fallo per fermare l’ex Napoli.

39′- Break centrale di Grassi, verticalizzazione a cercare Piccoli pescato in fuorigioco.

38′- Buona lettura di Ismajli che poi dialoga con Ebuhei.

36′- Azione avvolgente del Lille, ci prova Ounas il suo tiro viene respinto con Caprile abile ad evitare il corner.

35′- Fallo di Henderson su Yoro, punizione per i francesi nella propria metà campo.

33′- Sfonda ancora a destra Ounas, il suo cross per David il cui destro viene respinto originando il secondo corner per il Lille.

32′- Sugli sviluppi della punizione susseguente calcia Yazici respinge la barriera.

32′- Fallo di Gyasi su Cabella, si soffre molto sulle fasce in particolare su quella sinistra sugli attacchi dei francesi.

31′- Ebuhei sbarra la strada a David in area all’altezza del vertice sinistro dell’area piccola.

30′- Bella giocata di Ekong, cambio di campo a servire Gyasi che punta Gudmudsson arma il destro disinnescato da Chevalier.

28′- David premia l’inserimento di Goncalves che cade per un problema alla caviglia destra. Staff sanitario del Lille in campo per soccorrere il numero 31 del Lille.

26′- Ripartenza interessante degli azzurri, bel taglio di Piccoli alle spalle della retroguardia avversaria a raccogliere l’assist di Henderson. Si presenta davanti a Chevalier, ma il suo destro è largo.

25′- Cabella cambia gioco per Ounas, il quale salta con facilità irrisoria Cacace poi la difesa azzurra si chiude facilitando l’intervento di Caprile.

24′- Si riparte con il Lille nuovamente a far girare la sfera nella metà campo azzurra.

22′- Intanto gioco fermo per il cooling break.

21′- Si interrompe l’azione dei francesi per un fuorigioco. Si riparte con una punizione in favore dell’Empoli nella propria area.

20′- Arriva il primo ammonito della gara, ne fa le spese Yoro per fallo su Ekong

18′- Ismajli concede il primo angolo della gara al Lille.

17′- Cabella si destreggia ai sedici metri, servizio per David che lascia proseguire Yazici. Dal lato opposto è l’ex Napoli Ounas a provarci, Caprile respinge con i pugni.

15′- Rimessa laterale in favore degli azzurri nei pressi della bandierina. Punito il fallo in attacco di Gyasi, riparte il Lille con la propria fitta ragnatela di passaggi.

14′- I rossoblù si mantengono nella metà campo dell’Empoli facendo girare la palla con efficacia. La squadra di Paolo Zanetti mantiene le proprie posizioni.

12′ – Ci prova Baleba dal limite, palla alla destra di Caprile senza problemi.

11′ – Lille avanti con una punizione scodellata in area, batti e ribatti, poi il tiro di Andre che finisce alto.

9′ – Manovrano i francesi a centrocampo ma la retroguardia azzurra controlla bene-

5′- Fa girare palla la squadra di Paolo Fonseca, azzurri dietro la linea della palla pronti a ripartire.

3′- Si affacciano in avanti i francesi, fa buona guardia la difesa azzurra

1′- GOL EMPOLI. Piccoli con freddezza batte Chevalier regalando il vantaggio degli azzurri

1′- Dopo soli 40 secondi l’Empoli si procura un calcio di rigore, fallo di Yoro ai danni di Henderson.

1′- Muovono il primo pallone gli azzurri di questa seconda e ultima amichevole in terra austriaca

0′ – Azzurri in campo con alcune di quelle “novità” che vi avevamo anticipato. Assente al match Baldanzi per un problema muscolare. Prima apparizione per Ebuehi e Caprile, mentre si dovrà ancora aspettare per Marin.

1° Tempo