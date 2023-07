Come in molti hanno notato, alla partenza della stagione si è registrata l’assenza di Lorenzo Tonelli. Il giocatore è ufficialmente sotto contratto con l’Empoli, con una scadenza posta addirittura al 2025. Sulla carta quindi nessun problema. La situazione però vede il giocatore in non perfette condizioni fisiche, con Tonelli al momento impegnato in un percorso personalizzato per risolvere al meglio le problematiche.

Da dire però che la società sa di non poter contare sull’ormai ex “The Wall”, soprattutto trovandosi a giocare in una categoria come la serie A. Stando a quello che arriva, si parla di trovare una soluzione che possa far chiudere anticipatamente, e nella maniera più congrua, il rapporto professionale tra le parti. Si potrebbe anche ipotizzare uno stop definitivo per il classe 1990, che però potrebbe restare in società con altre mansioni. Al momento, da un punto di vista ufficiale, c’è riserbo su quelle che saranno le decisioni, ma la strada sembra essere indirizzata verso questo epilogo.