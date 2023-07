Si andrà alla settimana nuova, quando la squadra sarà tornata ad Empoli da ritiro austriaco. Fine settimana di pausa quindi anche per le questioni di mercato che, con ancora più forza, verranno riprese in mano con l’inizio della nuova settimana. Sistemato il discorso Pezzella, che manca solo delle firme per l’ufficialità, si andrà dritti su Stiven Shpendi che è una priorità del club. La situazione l’abbiamo raccontata bene nei giorni passati, adesso per l’Empoli è determinante trovare la quadra migliore per tutti e chiudere.

Stando a quanto arriva da Pisa, la società nerazzurra – cosi come quella di Monteboro – non avrebbe particolare voglia di mettersi a giocare ad un’asta sanguinolenta. Il Cesena, che giustamente vorrebbe monetizzare il più possibile sull’oggi, pare si stia riconvincendo di come l’uovo di domani possa essere più redditizio della gallina oggi. La chiave, non scendendo sotto i 2 milioni di parte fissa, sarà la percentuale sulla futura rivendita ed al 30% si potrebbe chiudere. Va da se che l’Empoli ha le idee chiare su quel che vuole e può fare, se la cosa non si dovesse fare entro la settimana (ma le sensazioni restano positive perchè il giocatore spinge per l’azzurro) si andrà a voltare pagina.