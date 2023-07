Il mercato dell’Empoli è tutt’altro che finito, anzi. Sicuramente nel prossimo mese ci saranno delle partenze, e con certezza ci saranno altri nuovi giocatori che verranno per puntellare ancor di più la rosa. Con l’arrivo di Pezzella, però, la rosa la potremmo definire completa, almeno in relazione al fatto che per ogni singola posizione ci deve essere una coppia di giocatori. Ecco quindi ad oggi quelle che sono le coppie – per qualche posizione ci potrebbe essere anche più scelta – che si trovano a disposizione di mister Zanetti:

Caprile – Perisan

Ebuehi – Stojanovic

Luperto – Walu

Ismajli – Guarino

Pezzella – Cacace

Marin – Hass

Grassi – Ranocchia

Baldanzi – Crociata

Fazzini – Henderson

Gyasi – Maldini

Caputo – Piccoli.

La sensazione è che, stando comunque cosi, al netto di partenze, possano arrivare almeno un centrale di difesa in più ed un’altra punta che possa giocare sia nei tre dietro, sia davanti. Non da escludere anche un attaccante che sia prettamente più prima punta. Chiaro che tra i nomi fatti ci sono alcuni giocatori sui quali non ci sentiamo di dare la certe permanenza, con i nomi di Crociata-Henderson-Perisan ad essere tra gli indiziati principali. Però c’è da dire che il lavoro di Pietro Accardi è sicuramente avanti rispetto al passato, e ad oggi – poi sarà il campo a determinare la bontà di questa – il tecnico può contare su una rosa già completa.