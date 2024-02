La miglior collocazione oraria possibile e la decisa vicinanza sono i migliori ingredienti per una trasferta. Ed infatti saranno davvero tanti i tifosi viola che seguiranno la squadra al Castellani, domenica prossima. Il settore ospiti, dopo il sold out genoano, si presenterà ancora gremito. Si parla infatti di 3600 biglietti “specifici” venduti ai tifosi gigliati.

Ci si immagina che anche la curva nord, non esattamente dedicata agli ospiti, andrà piano piano verso il suo riempimento. Attenzione anche ai settori “misti”, dove anche tanti tifosi viola di Empoli andranno ad acquistare il tagliando senza poter essere censiti in modo perimetrato. Sarà un bel colpo d’occhio quello del derby, con una tifoseria fiorentina che potrebbe avere quell’effetto boomerang se le cose si mettessero bene per noi.

Particolare attenzione, lo diciamo ai nostri tifosi, sarà da dedicare alla zona della stazione. Infatti saranno migliaia quelli che da Firenze verranno con il treno. A tutti si ricorda di vivere le giornata – senza far mancare i giusti sfottò – nella maniera più intelligente possibile, ricordandosi sempre che per chi lo vive da spettatore, per chi paga, è, e deve essere un divertimento.