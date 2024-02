Quelli che sta riportando Davide Nicola sono numeri da capogiro. Numeri che stanno facendo anche un po’ il giro del mondo, vista la clamorosa rinascita della squadra. Abbiamo già avuto modo di dire che il tecnico piemontese, nelle sue sei gare disputate, ha praticamente fatto gli stessi punti (uno in meno per la precisione) fatti dalla squadra in venti gare. Abbiamo anche già raccontato che mai Nicola aveva avuto un approccio cosi forte in serie A, e nessun allenatore aveva mai avuto una partenza cosi sulla nostra panchina in serie A. Ad un passo anche il record di Sarri (fatto ovviamente in corso) di otto gare utili.

La squadra, in queste sei giornate è passata dal penultimo posto ad un comodo (seppur non definitivo) tredicesimo posto, mangiando tantissimi punti alle dirette concorrenti. Pensate che al Sassuolo, recente avversario, sono stati presi ben undici punti. Dieci al Cagliari, dieci al Lecce, nove a Verona e Frosinone, sette all’Udinese.

Un Empoli che, guardando alle ultime sei giornate, sarebbe incredibilmente in Europa. Nelle ultime sei, soltanto Bologna, Inter ed Atalanta hanno fatto meglio. Come noi la Roma, ma i giallorossi – come anche Inter ed Atalanta – hanno una partita in meno. Siamo di fronte a qualcosa di incredibile, un qualcosa che forse nemmeno lo stesso Nicola pensiamo si sarebbe mai potuto immaginare.