Nella giornata di ieri, il Ds della Lazio, Angelo Fabiani è intervenuto a Lazio Style Radio parlando del mercato biancoceleste e confermando il forte interesse per l’azzurro Jacopo Fazzini.

Fazzini? “È un ottimo giocatore, i nostri scout lo hanno monitorato. Lo conosciamo, come tanti altri. Il mercato non lo fanno i social, ma una serie di convergenze tra le persone preposte.

Ripeto, Fazzini è un ottimo giocatore, ce lo stanno mettendo in tutte le salse ora. Se c’è l’ opportunità, la società non si tira indietro. Ma ci sono altri profili che stiamo visionando e su cui stiamo facendo delle riflessioni. Qualcosa sicuramente faremo. Il mercato di gennaio da sempre si chiama ‘di riparazione’. Al netto di qualche piccolo disturbo che abbiamo avuto per infortuni o altro, c’ è poco da riparare. Ma se vediamo che possiamo migliorare, lo dobbiamo fare.”