Si chiude un 2024 straordinario per gli azzurri che lo scorso maggio, per la prima volta nella storia, hanno conquistato la terza salvezza consecutiva nella massima serie e sono ad oggi a 19 punti in classifica dopo 18 gare, in dodicesima posizione.

Sono 42 i punti raccolti dagli azzurri durante le 38 gare di Serie A giocate nell’interno del 2024 (1 con mister Andreazzoli, 19 con Nicola e 18 con D’Aversa), frutto di 10 vittorie, 12 pareggi e 16 sconfitte, con 36 gol realizzati e 45 subiti.

A tutto ciò si sommano tre sfide di Coppa Italia, giocate tra agosto e dicembre del 2024 sotto la guida di mister D’Aversa, con gli azzurri vittoriosi due volte nei novanta minuti regolamentari (4-1 col Catanzaro e 2-1 a Torino) e ai calci di rigore negli ottavi di finale contro la Fiorentina (6-4 il finale).

Sommando i dati delle due competizioni delle due distinte stagioni, diventano 41 le gare totali giocate, con 12 vittorie, 13 pareggi e 16 sconfitte, con 44 reti segnate e 49 subite.

Guardando i singoli calciatori, il più presente nell’interno anno solare in Serie A è stato Emmanuel Gyasi, con 37 presenze per un totale di 3118 minuti; dopo di lui Youssef Maleh, 33 gare, Liberato Cacace, con 32 partite all’attivo, Ardian Ismajli 2742 minuti nelle 31 gare sfide disputate e Giuseppe Pezzella con 30 gare all’attivo. Passando ai marcatori, si dividono il primato Sebastiano Esposito e Mbaye Niang, 6 gol ciascuno nelle rispettive parti di stagioni in Serie A; quattro reti per Colombo e Zurkowski, a quota tre Cancellieri e Pellegri.

Empoli Fc