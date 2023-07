Con l’addio di Bandinelli si apre alla ricerca del nuovo capitano dell’Empoli. Un ruolo questo che negli ultimi anni non ha visto una figura solida e continuativa. Gli indizi portano, per la nuova investitura, in maniera decisa verso il nome di Sebastiano Luperto. Dovrebbe essere il leccese classe 1996 il nuovo capitano degli azzurri. La logica nasce dal fatto che Luperto è l’attuale vice-capitano, la gerarchia dovrebbe essere quindi rispettata in pieno con Caputo a divenire il secondo.

E proprio Ciccio Caputo potrebbe essere l’unico vero “antagonista” in questa storia. Anzi, guardando alle presenza in maglia azzurra tra gli attuali elementi in rosa, è proprio Caputo ad averne di più con le sue 101. Luperto in questa classifica è subito secondo con 90, seguito poi da Henderson con 82. Luperto però è rientrato cronologicamente prima in azzurro rispetto a Caputo, e questo gli è valso appunto il ruolo di vice. Come detto, seguendo questa logica, il nuovo capitano sarà il Lupo salentino.