Si aspettano soltanto i comunicati ufficiali. Pippo Bandinelli sta raggiungendo il ritiro dello Spezia, Emmanuel Gyasi quello dell’Empoli. Poco da aggiungere rispetto agli articoli già fatti (soprattutto quello chiarificatore di ieri mattina) se non appunto andare ad aggiornare la situazione. Come detto, i due calciatori stanno lasciando gli attuali ritiri per potersi mettere a disposizione dei nuovi allenatori.

Stando alle ultime, già nel pomeriggio di oggi dovrebbero arrivare le firme e, di conseguenza, le investiture ufficiali per entrambi. Ovviamente vi daremo conto in separata sede di questo, cercando di capire anche la formula con la quale si va a materializzare questa operazione. Ormai però dobbiamo parlare con certezza di un addio importante ed un arrivo utile.