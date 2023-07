Dopo la conferenza stampa di ieri, che ha ufficializzato il nuovo nome dello stadio empolese e nella quale si è ribadito quello che sarà il cronoprogramma per la riqualificazione dello stesso stadio, ha parlato la sindaca di Empoli Barnini. Queste le sue parole rilasciate a “La Nazione”:

“Due realtà importanti e strategiche del nostro territorio che fanno di Empoli una città conosciuta e riconosciuta in tutta Italia stringono un rapporto ancora più solido e vogliono scommettere insieme su sfide future. È una buona notizia proprio nel giorno in cui Sesa taglia il traguardo dei 50 anni di attività con un fatturato di 3 miliardi di euro. Valuteremo la proposta di project quando verrà depositata, sicuramente possiamo commentare come un fatto positivo per la città che tra i partner principali ci sia una realtà industriale radicata sul territorio. Sottolineo poi con forza che nel nome del nostro stadio rimane centrale Carlo Castellani, una figura importantissima per il valore umano e storico che rappresenta“

Ricapitoliamo, anche per fare un punto rispetto a quanto riportato ieri, che nelle idee di Monteboro ci sarebbe la volontà di inizio lavoro esattamente tra un anno da oggi. Ad ottobre 2023 dovrebbe essere presentato il famoso project financial. La speranza della dirigenza azzurra è quella di poter ultimare il tutto entro 2-3 anni, lasciando sempre la squadra a giocare in quello stesso impianto anche nella fase cantiere. La capienza complessiva potrebbe andare dai 16 ai 20mila posti, puntando più verso la cifra bassa. Oltre a Computer Gross ci saranno altri due forti investitori, uno appartiene sicuramente alla grane distribuzione ed anche se non dichiarato dovrebbe essere Conad. Non sarà però un supermercato di grandi dimensioni: nell’ottica di rimodulazione del progetto, la superficie destinata ai negozi sarà inferiore rispetto al progetto del 2017, il secondo presentato. Ricorderete il primo è quello dell’agosto 2015. Il primo adeguamento riguarderà la curva nord, ed una volta ultimata quello sarà il settore popolare dello stadio destinato ai tifosi più calorosi che abbandoneranno la maratona.