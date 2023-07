Notizia davvero di quelle importanti sul fronte mercato. L’Empoli è sull’attaccante italo-marocchino classe 1998, Walid Cheddira. Un lavoro portato avanti sotto traccia dalla dirigenza azzurra per poter arrivare al forte attaccante del Bari sul quale ci sono gli occhi di mezza serie A. Per capire, non siamo ancora ai dettagli ma nelle ultime ore ci sarebbe stato un netto passo avanti, con anche il giocatore a gradire la destinazione. Il discorso contrattuale sarà praticamente simile a quello sviluppato per Caprile.

Il giocatore non arriverebbe infatti direttamente via Bari, ma anche in questo caso ci sarebbe l’ “intercessione” del Napoli. L’ex Mantova infatti passerà a titolo definitivo alla squadra di De Laurentiis, la quale poi lo girerà verso Monteboro in prestito. Ricordiamo che lo scorso anno Cheddira ha segnato 17 gol in 35 partite giocate. Cheddira è un calciatore che ama spaziare nei diversi fronti dell’attacco, è infatti una punta versatile, di movimento, che può essere schierato anche come ala e non nel classico ruolo da nove. Verrebbe definito oggi “moderno” come attaccante, relativamente alla completezza dei suoi mezzi.

I tempi potrebbero essere leggermente più lunghi rispetto a quelli di Caprile ma, se davvero le parti si trovassero d’accordo su tutto, non si dovrebbe andare per le lunghe. Anche da Bari, colleghi vicini al giocatore, danno Empoli come destinazione finale per Cheddira nella stagione sportiva 2023-24. Se per Caprile possiamo parlare in termini di certezze, qui ancora non ce la sentiamo, ma gli indizi sono ben promettenti e le prossime giornate potrebbe essere chiarificatrici.