Non dovrebbe mancare molto all’arrivo di Elia Caprile ad Empoli. Il portiere, fortemente voluto dalla società per la sostituzione di Vicario, è appena rientrato dal periodo di ferie e nei prossimi giorni adempirà a tutti gli impegni burocratici che ha davanti. Già tra domani e mercoledi dovrebbe esserci l’incontro con il Napoli, andando a sostenere le visite mediche e poi la firma sul contratto che lo legherà ai partenopei. Al Bari andranno 7 milioni di euro.

Una volta sistemati tutti gli affari, e divenuto a titolo definitivo del Napoli, ci sarà il secondo step. Napoli, Empoli e l’entourage del giocatore sono ormai d’accorso su tutta linea, con Caprile che arriverà ad Empoli in prestito. La sensazione, ma qui per adesso ci fermiamo, è che sia un prestito secco. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, Caprile potrebbe arrivare entro la fine della settimana ed aggregarsi alla squadra per la parentesi austriaca.