E’ inizia ieri la seconda settimana di ritiro. Ricordiamo che gli azzurri al termine di questa settimana lasceranno Empoli per spostarsi fino a sabato 29 in Austria. Come abbiamo già avuto modo di dire, la squadra sta già lavorando a ritmi decisamente sostenuti e le esercitazioni di ieri erano tutte improntate alla ricerca della velocità nella trasmissione del pallone. Ritimi ai quali non siamo abituati in questa fase del ritiro ma, bene cosi. La seduta è terminata con una divertente ed accesa partitella a metà campo.

Primo allenamento per Filippo Ranocchia che si è diviso tra compiti davanti alla difesa e spostato più sulla mezzala avanzata. Non hanno invece lavorato con il gruppo Maldini e Marin che stanno smaltendo dei fastidi muscolari, Ebuehi per preservare la spalla e Caputo che ha lavorato in palestra per recuperare la settimana persa. Da segnare alcuni giocatori che appaiono in grande spolvero come Crociata, Henderson e Fazzini: tutti elementi che cercano consensi da parte di mister Zanetti. Anche i ragazzi saliti dalla Primavera si stanno ben distinguendo. La squadra sosterrà anche domani una doppia seduta. Giovedi seconda amichevole, a Petroio contro il Certaldo alle 18:30