Avevamo raccontato di come nelle ultime giornate si fossero intensificati i contatti per arrivare a Filippo Ranocchia, e di come orami si fosse giunti ai dettagli. Arriva adesso l’ultimo tassello del puzzle con l’ufficializzazione del centrocampista perugino classe 2001. Da oggi Ranocchia è un giocatore a disposizione di mister Zanetti e, stando alla logica, dovrebbe andare a giocarsi un posto con Marin e Grassi davanti alla difesa. Le caratteristiche del giocatore però lo possono anche vedere più avanzato se di bisogno.

Nessuna novità nemmeno per quella che è la formula utilizzata dalle due società. Ranocchia arriva dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto, i bianconeri avranno però la possibilità di controriscattare il centrocampista. Le cifre dovrebbero essere (il condizionale è d’obbligo) di 6 milioni per il riscatto azzurro, un milione e mezzo invece l’eventuale cifra che dovrà versare la Juve. Nei prossimi giorni Ranocchia verrà presentato alla stampa e, molto probabilmente, giovedi lo vedremo già in campo. Ben arrivato Filippo !!!