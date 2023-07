Si è tenuta questo pomeriggio, presso l’auditorium della Computer Gross, una conferenza stampa per presentare il rinnovo della sponsorizzazione di Computer Gross con l’Empoli. Computer Gross sarà anche per i prossimi tre anni anni il “main sponsors” della società di Monteboro, con il proprio logo che campeggerà al centro delle nostre maglie. Situazione che vede continuità dalla stagione 2017-18. In passato CG era stata sponsor principale degli azzurri anche nelle stagioni 2000-01, 2001-02, 2004-05. Dalla stagione 2005-06, e fino alla 17-18 è stata invece co-sponsor prendendo una piccola parte in alto della maglia. Ma la vera notizia è legata alla situazione del nuovo stadio, infatti Computer Gross avrà il “Title Naming” dello stadio già da adesso; ci dovremo abituare a chiamarlo “Castellani Computer Gross Arena“

Alla conferenza stampa hanno preso parola: Paolo Castellacci (Presidente CG), Gianmarco Lupi (direttore operativo & commerciale EFC) ed in video conferenza Fabrizio Corsi (Presidente EFC). Castellacci apre i lavori ricordando proprio i vent’anni di collaborazione diretta con l’Empoli, parlando di orgoglio ma soprattutto di appartenenza. “Computer Gross si è avvicinata all’Empoli per il fatto di essere empolesi ma – prosegue Castellacci – anche per dare un messaggio importante ai nostri clienti che riconoscono nell’Empoli Calcio un grande valore ed un grande prestigio“. Anche il Presidente Corsi si dice orgoglioso di questa collaborazione che deve essere vista come un modello per quello che riesce a fare da tanti anni CG, un’azienda che come l’Empoli guarda molto ai giovani ed alla loro crescita. “Anche grazie a questa azienda siamo riusciti a creare un ambiente unico dove l’empolesità la fa da padrone – apre Corsi – e ci possiamo sentire un tutt’uno. Con CG ci accomuna poi l’amore per il nostro territorio“

Ma la notizia di giornata la comunica proprio lo stesso Presidente azzurro: “Lo stadio Castellani dal prossimo anno sarà abbinato al nome di questa azienda e si chiamerà Stadio Castellani Computer Gross Arena. Questo perchè nel percorso di riqualificazione dello stadio parteciperà in maniera attiva la Computer Gross con poi altre due aziende che sveleremo più avanti. Siamo davvero felici di questo passo e siamo certi che il beneficio sarà pubblico. Anche l’amministrazione comunale crediamo abbia la nostra stessa visione perchè al di là dell’aspetto calcio ci sarà una possibilità concreta per la città. Ed anche se in ritardo, oggi possiamo dire che forse arriveremo prima di qualche altra società. Avere uno stadio moderno e riqualificato pone la società, ma anche la città in un ottima migliore. L’idea sarebbe quella di avere uno stadio che abbia tra i 16 ed i 20 mila posti “

A prendere la parola poi è Gianmarco Lupi che si unisce ai ringraziamenti fatti dal Presidente, ricordando anche gli altri sponsor di maglia come Sammonatana e Saint Gobain. Anche queste, che sono aziende del territorio, si rilegano all’Empoli FC per i prossimi tre anni. Si torna a parlare di stadio ribadendo che Computer Gross avrà il “naming” dello stadio e questo rappresenta l’inizio del percorso, che vedrà in un logo ad hoc il battesimo. La nuova struttura dovrà essere di interesse pubblico, non finalizzata soltanto al discorso calcio, e CG ha intravisto proprio in questo aspetto la voglia di partecipare in maniera forte ed attiva. “Ci presenteremo con la formula del project entro la fine del 2023 con la volontà di iniziare i lavori nel 2024. L’accordo per il nome è valido per 2 anni, un tempo breve perchè poi quando la struttura sarà totalmente riqualificata si potrà andare ad un sodalizio più ampio. Il progetto di base resta quello del 2017 con tre nuove strutture e la maratona a restare quella di oggi. Il primo passo, che avverrà il prossimo anno, sarà quello di avvicinare una curva. A quel punto ci sarà una riqualificazione della maratona dando ai nostri tifosi più calorosi la possibilità di avere una curva coperta. Entro dieci giorni presenteremo anche le nuove maglie”