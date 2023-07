Sembra deciso il futuro immediato del centrocapista azzurro, Duccio Degli Innocenti. Per lui, dopo una stagione particolare come l’ultima, ci sarà la possibilità di andare in prestito per farsi le ossa in serie B. Sarà il Lecco, neopromosso, ad accogliere il prodotto del nostro vivaio, offrendogli la possibilità di poter vivere un anno da protagonista.

Per il centrocampista di Montevarchi, classe 2003, siamo già in stato avanzato per quanto riguarda la trattativa. Ovviamente si ragiona in ottica di un prestito secco. Nei prossimi giorni ci dovrebbe essere l’incontro decisivo per poi andare alle firme ed agli annunci ufficiali. Attendiamo sviluppi ma la situazione è assolutamente ai dettagli.