Nel calciomercato di certezze ce ne sono poche. Ci sono però le sensazioni che spesso, conoscendo un pochino il giochino, non vanno lontano dalla verità. Una di queste ci porta a dire che Tommaso Baldanzi dovrebbe vestire la maglia azzurra dell’Empoli anche nella stagione sportiva 2023/24. Tra l’altro, questo lo raccontano i fatti, dopo un tam tam molto forte dei primi giorni di mercato, da un pò non si registrano situazione verosimili intorno al fantasista di Castelfiorentino.

Oggi però qualcosa sembra muoversi. Stando soprattutto a radio mercato ed ai siti specializzati. Infatti parrebbe che la Juventus abbia avanzato un’offerta verso Monteboro per poter anticipare la futura concorrenza e mettere sotto contratto il 2003. Sempre stando a queste indiscrezioni, sarebbe però un “must” il lasciare Baldanzi in prestito all’Empoli un altro anno. Situazione che messa cosi, potrebbe anche andare bene all’Empoli che, sempre facendo capo ai rumors, si metterebbe in tasca una cifra di 15 mln più bonus. Dobbiamo dire che la voce può avere delle fondamenta, e da Torino ci dicono che la strategia della Juventus potrebbe starci. Non arrivano però al momento altre conferme interne.

Non resta che attendere e capire gli eventuali prossimi sviluppi. Ma la nostra sensazione, e di questa si parla, ci porta a dire che nella prossima stagione (di proprietà o in prestito) Baldanzi giocherà ancora a difesa degli azzurri colori.