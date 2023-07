Prende il via la seconda settimana di ritiro. Anche questa settimana si svilupperà in casa, con gli allenamenti al Castellani e Monteboro a far da quartiere generale. Alla fine di questa settimana la squadra andrà a cercare un po’ di fresco in Tirolo. Nei prossimi giorni sono attese le ufficializzazioni delle due amichevoli che si giocheranno in Austria. Il lavoro proseguirà al ritmo di due sedute al giorno con, giovedi, la seconda amichevole precampionato che ci vedrà opposti al Certaldo.

Nel frattempo mister Zanetti ha riabbracciato gli ultimi elementi arrivati in ritiro. All’appello mancavano Stojanovic, Ismajli e Caputo. I tre già da ieri si sono uniti al gruppo di lavoro. In gruppo è rientrato anche Ebuehi che sta decisamente meglio rispetto ad alcune noie fisiche. Si attende il rientro effettivo anche di Marin. Slitterà invece di qualche giorno il debutto di Daniel Maldini che si è presentato ad Empoli con alcuni strascichi della passata stagione. Allenamenti al mattino ed al pomeriggio con inizio alle 18:30 e cancelli aperti.