E’ partito tutto in maniera oggettivamente inaspettata, poi però pian piano sono arrivate le conferme di cui vi abbiamo dato tempestivamente conto. L’assenza di Bandinelli dall’amichevole è stata poi la certificazione del tutto. Pippo Bandinelli è in direzione Spezia, salutando Empoli dopo quattro stagioni arrivando dal Benevento. In direzione opposta arriverà però un giocatore offensivo che al momento fa davvero comodo a mister Zanetti, ovvero Emmanuel Gyasi.

Adesso siamo davvero dentro ai cosiddetti, dettagli. Già la giornata odierna potrebbe essere campale per tutte e due le situazioni con, visite mediche e firma del contratto. Non sono ancora chiari i dettagli di questo “scambio”. Si potrebbe andare da un duplice prestito a due titoli definitivi, con però da capire chi pagherà chi; stando ai valori di transfmarket è Bandinelli ad avere un valore maggiore di 1,5 mln rispetto a Gyasi. Una situazione che sicuramente letta dall’alto, porta più al dispiacere per la perdita di un elemento che si è sempre dimostrato affidabile e di grande personalità. Un addio che per mera logica ci sta ma che nessuno, davvero nessuno, aveva messo in conto.

Si è però già detto che il cambio di modulo non va ad incontrare la miglior condizione di Bandinelli, che si sente sicuramente più mezzala pura. D’altro canto, però, l’Empoli va ad acquisire un elemento prezioso che si andrà a collocare nella casella lasciata scoperta da Akpa Akpro. Per giunta, guardando alla mediana, l’Empoli ha già in tasca l’uomo per andare a sostituire il capitano. Come detto le prossime ore ci diranno qualcosa di molto concreto.