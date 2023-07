Dopo neppure una settimana dall’apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2023/24, sono oltre 1500 quelli rinnovati dagli sportivi azzurri per le sfide casalinghe in programma al Castellani. Da quanto ci arriva la stragrande maggioranza degli abbonamenti rinnovati riguarda il settore maratona inferiore ma purtroppo non siamo in grado di dare il numero preciso.

La speranza è quella di ripetere, o addirittura migliorare, i numeri registrati lo scorso anno.

Ricordiamo che sarà possibile rinnovare l’abbonamento fino a sabato 22 luglio (con questa prima fase dedicata ai vecchi abbonati), per poi proseguire con la fase dedicata agli abbonati della scorsa stagione che desiderano cambiare il posto (nelle giornate di lunedì 24 e martedì 25 luglio); dalle ore 10:00 di mercoledì 26 luglio il via alla vendita libera, con tutti i sostenitori che potranno sottoscrivere l’abbonamento scegliendo il posto desiderato.