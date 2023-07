Prima di tutto una premessa. Di cosa si parla? La domanda non sembri banale perché il dubbio è che si definisca con una singola parola, cioè Stadio, quello che in realtà è un intervento che non riguarda solo le tribune del “Castellani”. Lo scrivemmo anche in un nostro articolo del 2.12.2022 (https://www.pianetaempoli.it/Stadio-castellani-in-vendita-la-valutazione-dellagenzia-delle-entrate-ce-ma-non-si-puo-sapere/). Allora il Comune – dopo anni di discussioni e dopo un project financing presentato dall’Empoli FC e poi ritirato – aveva deciso per la vendita dello Stadio. Ma, come spiegammo in quell’articolo si mettevano in vendita non solo lo Stadio “Castellani” ma anche il “Sussidiario” e l’area parcheggio antistante la Maratona e si ipotizzavano attività insediabili in superfici di 3.000 mq. per Attività Direzionali, di 7.500 mq. (il 40% dei quali destinati alla vendita) per Attività Commerciali e di 10.000 per parcheggio. Era quella la proposta che fu inviata alla Agenzia delle Entrate per una valutazione la cui entità sembra sia giunta nel febbraio-marzo 2022 ma che è sempre stata tenuta gelosamente segreta dal Comune, salvo poi capire che proprio segreta segreta non era per tutti.

Teniamo a precisare questo perché è fuorviante continuare a parlare di Stadio quando l’intervento che si prefigura – o almeno quello che è previsto ancora nell’unico atto ufficiale deliberato dall’ Amministrazione Comunale – riguarda qualcosa che è più di una semplice ristrutturazione del “Castellani”. Da allora ne è passata d’ acqua sotto i ponti dell’Arno…e, nel silenzio del Comune, qualcosa si è pure mosso.

Dall’annuncio della richiesta alla Agenzia delle Entrate il Comune non si è più pronunciato sullo Stadio fino al gennaio di quest’anno, quando la Sindaca annunciò che presto sarebbe stato pubblicato il Bando per procedere all’alienazione. Nessun Bando è stato tuttavia pubblicato ed il perché lo spiega la Sindaca stessa in un suo intervento ai lavori delle Commissioni Cultura, Sport e Affari Generali del 28 giugno scorso (https://www.youtube.com/watch?v=MOoCu-fXIaA). In quell’occasione la Sindaca Barnini fa sapere ai Consiglieri che sono emersi tre fatti nuovi (cito testualmente dal sui intervento)

“…l’ evidente crescita e l’inserimento dell’Empoli ormai in maniera stabile tra quelle squadre che stanno più probabilmente in Serie A che in Serie B…”

“…la prospettiva degli Europei che costringe un po’ tutto il mondo del calcio, del calcio giocato a quei livelli, a prendere in considerazione il tema degli stadi come uno fondamentale per fare il salto di qualità…”

”non posso escludere che da parte dell’Empoli arrivi una nuova proposta che abbia caratteristiche che tengano di conto delle criticità rilevate nel passato cui facevo riferimento prima e che avevano evidentemente creato per tutti forti perplessità sulla bontà di quella proposta e che possa invece essere oggi rimessa all’attenzione dell’Amministrazione Comunale con una serie di novità che possano essere più compatibili con i tanti aspetti che riguardano questo argomento, da quello urbanistico, a quello della sostenibilità, a quello della dimensione adeguata alla nostra città, pur consapevoli che si tratta di una eventuale proposta che arriva da una squadra di serie A e quindi che avrà o potrebbe avere caratteristiche e tratti di quel livello lì”.

Insomma, l’Empoli sta preparando una nuova proposta di financial project. La Sindaca Barnini precisa che “…Noi non siamo più nella condizione di immaginare una squadra che fa semplicemente …lo dico così…il Campionato vada come vada ma siamo di fronte ad un Società che fa delle scelte strategiche che poi hanno delle ricadute sul territorio, in larga misura penso positive poi, come tutte le iniziative di carattere privato, questa iniziative vanno tenute dentro un perimetro che sia di interesse pubblico”. Insomma, si parte dall’assunto che l’Empoli FC è ormai una realtà consolidata in Serie A, fatto che rende l’Amministrazione Comunale più sicura sulla solidità della Società e sulle sue possibilità di investimento.

Che tipo sia l’intervento che l’Empoli si prefigura di fare ce lo spiega invece l’ex Ministro dello Sport Luca Lotti, consulente esterno dell’Empoli FC, in alcune dichiarazioni rilasciate alla cronaca locale de “La Nazione” il 5 luglio scorso. Apprendiamo così che::

la Società del Presidente Corsi non è più intenzionata a comprare l’impianto di via delle Olimpiadi bensì a presentare un nuovo project con il sostegno di alcuni partner

che tale progetto sarà presentato a ottobre novembre prossimi

che la ristrutturazione non si discosterà molto da quella presentata nel 2015

che i lavori dovrebbero iniziare alla fine della Stagione Sportiva che va ad iniziare

che l’Amministrazione avrà tempo 90 giorni per riconoscere il pubblico interesse dello Stadio e dare il benestare ai lavori;

che se il Comune rispetta i tempi già a luglio 2024 potrebbero iniziare i lavori

L’ex Ministro Lotti si premura anche di tranquillizzare i tifosi che i lavori saranno pianificati in modo da non dover spostare le partite interne dell’Empoli. Sarà uno Stadio che la città potrà vivere anche oltre la gara settimanale dell’Empoli ma sette giorni su sette, dotato anche di servizi fruibili dalla cittadinanza.

Lotti ci informa anche sui tempi e le modalità dei lavori: prima di tutto si procederà all’avvicinamento delle due curve al terreno di gioco e alla copertura di tutti i settori, con ulteriori settori e servizi annessi. Già nella primavera del 2024 si potrà procedere con l’avvicinamento di una curva. Lotti conta molto sull’assegnazione all’Italia dei Campionati Europei del 2032, il che farebbe di Empoli un probabile campo per le sedute di allenamento di una delle Nazionali partecipanti alla manifestazione. E il tempo fino al 2032 garantisce un sulla possibilità di poter avere per quella data un impianto più moderno e funzionante.

A mettere, si fa per dire, il sigillo e l’imprimatur alle dichiarazioni di Lotti ci pensa poi in Presidente Corsi in occasione della Conferenza Stampa di presentazione della Stagione 2023/24 del 10 luglio scorso. Il Presidente rilascia dichiarazioni importanti, legando strettamente il tema dello Stadio a quello dello sviluppo della sua Società. Dice infatti il numero uno di Monteboro che la situazione attuale “….mi fa fare delle riflessioni rispetto agli obiettivi della Società che magari possono andare anche un po’ oltre rispetto al Campionato. A Empoli si può parlare di consistenza di Società rispetto a un eventuale futuro a medio termine…quindi mi viene di parlare di Stadio e dovremmo per forza entrare nell’ordine di idee di trovare la soluzione perché è impensabile di giocare la serie A in uno Stadio così” .

E’ una dichiarazione che segna indubbiamente un cambio di passo per la Società. In un nostro articolo del 18.07.2018, esattamente 5 anni fa, (https://www.pianetaempoli.it/e-iniziata-lera-dellempoli-2-0/) parlavamo dell’inizio di un’era Empoli 2.0. Bene, ora possiamo parlare di un’altra era, di un’altra fase del percorso di crescita che si è imposto la Società: ora siamo all’ Empoli 3.0. E’ una aspirazione più che legittima quella di volersi collocare stabilmente, quanto meno in un percorso a medio termine, nel così detto calcio che conta (leggi Serie A). E’ una aspirazione che non può che far piacere ai tifosi azzurri e che crea indubbiamente una favorevole accoglienza nella comunità per gli indubbi riverberi che, qualora tale aspirazione si concretizzasse, avrebbe sul piano dell’immagine della città e – anche se non sappiamo in quale misura – su quello economico per l’indotto che – grande o piccolo che sia – il calcio a quel livello produce. Di ciò sembra essere consapevole anche l’Amministrazione Comunale tanto che il Presidente Corsi afferma “Dobbiamo pensare ad un Empoli con qualcosina in più rispetto al presente e per fortuna abbiamo anche – lo dico con grande piacere, la disponibilità dell’Amministrazione Comunale….anche il nostro Sindaco la vede questa cosa e la riconosce che l’Empoli è diventato una bella cosa sia dal punto di vista sociale per gli empolesi ma anche un bel veicolo di promozione della nostra città …”

Quello che ancora non sappiamo è quale tipo di intervento di prefigura non tanto sul “Castellani” come luogo dove assistere alla partite di calcio ma anche come possibile contenitore di spazi commerciali o di altro tipo. E non sappiamo quanto questo uso, diciamo promiscuo, possa impattare sulle aree circostanti e sull’assetto del quartiere di Serravalle e della città.

I lavori per il rifacimento del “Castellani” vanno inquadrati in questa volontà di rilancio dell’Empoli FC in un’ottica che è quella di una Società che ambisce a rimanere almeno per più anni in Serie A e che perciò è pronta a scommettere sul suo futuro ed a fare investimenti importanti. Sempre in questa volontà di rilancio crediamo vadano lette le parole di apprezzamento del Presidente Corsi per la prossima approvazioni da parte del Comune delle varianti urbanistiche che arricchiranno il Centro Sportivo di Monteboro di ulteriori campi da gioco e di servizi per le squadre di calcio che ne usufruiranno, dalla prima squadra ad altre del Settore Giovanile. E sempre in questa volontà leggiamo l’intervento qualitativamente importante che la Società del Presidente Corsi ha fatto a Petroio, rivitalizzando una struttura fatiscente e restituendola al suo uso originario.

Si nota una sinergia tra l’Amministrazione Comunale e l’Empoli FC sugli obiettivi e sulle finalità. Quel che resta da capire è quale sia il progetto, l’idea, che ha il Comune, dal momento che, ufficialmente, siamo ancora fermi alla proposta di alienazione. Fa piacere che le parti si parlino e si confrontino ma sarebbe gradito se, da parte di chi gestisce la cosa pubblica, ci fosse almeno una comunicazione ai cittadini sui percorsi decisionali in atto, sulle progettualità, insomma sulle idee. Non ci è chiaro, insomma, di che tipo di intervento si stia parlando, quali contenuti abbia, se ne sia stato valutato l’impatto sul tessuto urbano, sociale ed economico sul quartiere.

E’ piuttosto disarmante per una comunità di cittadini apprendere notizie riguardanti la propria città non da fonti del Comune ma dalle dichiarazioni di soggetti privati, perché questo l’Empoli FC è. Le notizie che riguardano lo Stadio e la zona nella quale lo Stadio è si leggono sui giornali da dichiarazioni di Dirigenti o consulenti esterni dell’Empoli, non da dichiarazioni degli Organi Istituzionali del Comune. A noi, come tifosi dell’Empoli, può anche far piacere apprendere di una nuova progettualità da parte dell’Empoli che proietta la Società verso un futuro di stabilità nel calcio che conta e che ipotizza tempi e modi di intervento sul vecchio ”Castellani”. Ma a noi come cittadini non piace apprendere solo da un soggetto privato quali sono gli interventi che si vuole fare su un bene che è pubblico senza che il proprietario di questo bene , il Comune, abbia niente da dire e che sembra lasciare in mano ad altri una progettualità senza prima averne definito contenuti e limiti. Evidente che una trattativa tra Comune ed Empoli c’è. E comprendiamo l’Empoli FC che, quale soggetto privato, cerca legittimanente di portare avanti il suo interesse, pur con un occhio attento ad uno sviluppo sostenibile per la Società e al territorio. Ma davvero non comprendiamo il persistere di questo ostinato silenzio del Comune, questo lasciar parlare gli altri senza assumersi l’onere e la responsabilità di informare i propri cittadini su quello che si fa, sulle idee che si hanno, sui cambiamenti in corso e sul loro perché.

Se l’Empoli si avvia a diventare un Empoli 3.0, il Comune di Empoli cosa ha in mente rispetto a questa quesione Stadio che si trascina ormai da 8 anni?

La comunicazione delle scelte, il loro percorso di maturazione, l’informazione ai cittadini, non sono solo obblighi di legge ma dovrebbero essere paradigmi dell’etica di chi gestisce la cosa pubblica.