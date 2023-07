Finisce la prima settimana di lavoro per gli azzurri sul campo, una settimana che ha già visto tre ufficialità con le cessioni definitive di Vicario e Parisi, con poi l’arrivo di Daniel Maldini. Il mercato ha un percorso ancora lungo davanti a se, tante le pagine ancora da scrivere, anche se la strategia sembra precisa e delineata. Potrebbe non mancare qualche sorpresa da qui alla fine ma guardando al breve-medio periodo, si avvertono certezze. Analizziamo la situazione attuale sia per le possibili cessioni, sia per i possibili arrivi:

PARTENZE: L’Empoli aveva da fare due cessioni importanti e, come detto, le ha già fatte. Questo non vuol dire che ragazzi interessanti come Baldanzi e Fazzini siano da depennare ufficialmente dai possibili partenti, ma c’è da dire che al momento su di loro non si registra più niente, con le squadre che presumibilmente potevano essere interessate a fare altri ragionamenti. La concentrazione adesso è tutta su Filippo Bandinelli, l’ultimo capitano. Una mezza sorpresa questa, visto che al di là di una non semplice configurazione nel nuovo modulo, si pensava a lui come ad una certezza; cosi non pare più essere e la sua cessione allo Spezia sembra davvero non essere cosi lontana. Al momento non si registrano posizioni di calciatori in trattativa, ma Liam Henderson è un altro elemento che, non ricevendo determinate garanzie, potrebbe rientrare in discorsi più verosimili. Ci sarà da fare poi un ragionamento su Crociata e su diversi ragazzi saliti dalla Primavera che non troveranno spazio in serie A.

ARRIVI: Sembra davvero in dirittura d’arrivo il secondo nuovo calciatore, e questo corrisponde al nome di Filippo Ranocchia. Il suo arrivo è in parte determinato anche dall’addio di Bandinelli. Ranocchia nei primi giorni della prossima settimana potrebbe essere annunciato come ufficiale. Sempre girando intorno al discorso Bandinelli, dallo Spezia potrebbe seriamente arrivare una utile pedina per il reparto offensivo: Emmanuel Gyasi. La situazione sembra viaggiare quasi in parallelo con quella dell’ex Benevento e nella settimana prossima c’è da aspettarsi un’accelerata. Abbiamo detto delle due importanti cessioni, che ovviamente lasciano due spazi in due ruoli importanti. Per quanto riguarda la posizione del portiere, tutto ormai fa pensare all’arrivo di Elia Caprile. Quello che dovrà succedere ormai lo sanno anche i muri; il portiere al rientro dalle vacanze si incontrerà con il Napoli per diventare a titolo effettivo un uomo di De Laurentiis, poi il Napoli girerà all’Empoli in prestito il 2001. Per quanto riguarda il nome del terzino sinistro tutto porta nella direzione di Giuseppe Pezzella. L’arrivo dell’ex Lecce, via Parma, potrebbe però non chiudere definitivamente le porte al sogno Beruatto. L’Empoli dovrà necessariamente andare anche su un altro giocatore offensivo: il nome che più di tutti piace è quello di Matteo Cancellieri ma il Torino potrebbe complicare i piani se l’ex Ricci andasse da Sarri.