Terzultima di campionato. Azzurri di scena nella sempre complicata trasferta di Roma, avversario la Lazio. Si scende in campo con la certezza della sconfitta del Frosinone, nella speranza di trovare almeno un punto che sarebbe oro. Vediamo le ultime.

In casa azzurra, dove si andrà a riproporre il 3-4-2-1, i dubbi principali sono dalla cintola in su. La difesa sarà la stessa vista domenica scorsa, mentre in mezzo potrebbe cambiare qualcosa nella metà sinistra del campo; infatti Maleh e Cacace sono gli indiziati per partire dal primo minuto. Ballottaggio Fazzini-Cancellieri per andare al fianco di Cambiaghi, con Zurkowski che dovrebbe partire ancora dalla panchina. In avanti potrebbe esserci una variazione con Caputo per Niang. Nicola porterà con se anche Walu e Cerri per far gruppo

Gli indisponibili sono: Berisha, Ebuehi, Belardinelli

Mister Nicola chiede il massimo in questi ultimi 270 minuti, a partire dalla difficile sfida di domani.

La Lazio di Tudor si metterà a specchio rispetto ai nostri. In porta Medes potrebbe essere preferito all’ex Provedel. Si ferma Casale, altro ex della gara, ma in difesa ci sarà un altro ex come Hysaj. Restando su calciatori che hanno vestito la maglia azzurra, c’è il ballottaggio di Vecino con Guendouzi che appare favorito. In attacco il dubbio è tra Immobile e Castellanos. Non sarà del match Gila.

Il tecnico biancoceleste vuole la miglior Lazio per chiudere la stagione con il miglior risultato sportivo possibile.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Guendouzi, Kamada, Zaccagni; Anderson, Luis Alberto; Immobile.

3-4-2-1: Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Fazzini, Cambiaghi; Caputo.