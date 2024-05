PRIMAVERA 1 TIM- TROFEO GIACINTO FACCHETTI 2023-2024

C.S. “TRE CAMPANILI” DI BOGLIASCO (GE)

Sabato 11 Maggio 2024, ore 15:00

SAMPDORIA 1 EMPOLI 2

MARCATORI: 32′ Bonassi (E), 60′ Nabian (E), 98′ D’Amore (S)

SAMPDORIA: 12 Scardigno, 5 Uberti, 8 Conti, 10 Leonardi(67′ Pozzato), 15 Lotjonen, 22 Alesi(67′ Chilafi), 24 Polli, 26 D’Amore, 31 Langella(67′ Gomes), 35 Georgiadis(67′ Ovalle), 40 Buyla (81′ Ventre)

A disposizione: 1 Gentile, 7 Pozzato, 14 Chilafi, 18 Sa Gomes, 19 Chiesa, 21 Meloni, 30 Ovalle, 39 Ventre, 46 Malanca, 49 Zeqiraj, 50 Genovese

ALL. Pastorino Matteo

EMPOLI: 13 Vertua, 3 Majdandzic(81′ Lauricella), 6 Bacci, 8 Stoyanov(67′ Bacciardi), 9 Corona, 29 Tosto, 44 Bonassi, 71 Pauliuc, 80 Vallarelli(87′ Falcusan), 87 Nabian(81′ Ansah), 96 El Biache (87′ Huqi)

A disposizione: 75 Poggiolini, 2 Gaj, 15 Falcusan, 16 Stassin, 17 Ansah, 18 Popov, 23 Huqi, 24 Bacciardi, 30 Lauricella, 35 Orlandi, 98 Dragoner

ALL. Birindelli Alessandro

Arbitro: Adeng Tona Mbei Jules Roland

Assistenti: Brunetti, Nechita

Ammoniti: 60′ Polli (S), 71′ Corona (E), 76′ D’Amore (S)

Espulsi: 71′ Corona (E)

Partita veramente strana quella vista oggi al “Tre Campanili” di Bogliasco con l’Empoli che la spunta grazie ai gol di Bonassi e Nabian, non senza qualche brivido finale. Empoli che passa in vantaggio un po’ a sorpresa , forse nel momento migliore della Sampdoria, e grazie al gol trova fiducia e inizia a venire fuori il suo gioco. Stessa situazione per il gol di Nabian con gli azzurri che apparivano un po’ morbidi e più attenti a gestire il vantaggio che a proporsi in avanti. Dall’espulsione di Corona cambia la partita e la Samp costruisce 5-6 palle gol clamorose che per fortuna, e grazie alle parate di Vertua, non si trasformano in reti. Questo almeno fino al bel gol di D’Amore che arriva a tempo ormai scaduto. Partita nervosa fortemente condizionata da un metro di arbitraggio quantomeno discutibile che ha fatto infuriare ambedue le squadre. Empoli che grazie a questa vittoria sale a 44 punti in classifica e si prepara all’ultimo match della stagione sabato prossimo in casa contro la Lazio.

LIVE MATCH

PRIMO TEMPO

1′: Inizia il Match al ” Tre Campanili” di Bogliasco

2′: Gran lavoro di sponda di Corona per l’inserimento di El Biache che col destro non trova la porta

4′: Primo calcio d’angolo del match è per la Sampdoria, è uno schema per liberare il tiro da fuori di Conti che non inquadra la porta

7′: Chiuso bene da Tosto in calcio d’angolo il tentativo di rientrare sul sinistro in area da parte del capitano blucerchiato Conti

10′: Rischia Vertua sulla pressione degli attaccanti ed è costretto a buttare la palla in rimessa laterale

14′: Samp che attacca con insistenza sulla sua fascia destra

16′: Gioco fermo, espulso un componente della panchina dell’Empoli per reiterate proteste

18′: Primo squillo della gara con il tiro di Uberti da fuori area che sfiora la traversa

21′: Leonardi crea il panico sulla fascia sinistra e costringe i giocatori dell’Empoli al fallo per fermarlo

23′: Non riesce Vallarelli a dosare bene il passaggio che avrebbe messo Stoyanov solo davanti al portiere

28′: Combina bene l’Empoli sulla tre quarti avversaria ma non riesce a trovare l’ultimo passaggio per mandare in porta l’uomo

32′: GOOOOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI CON BONASSI. Punizione dalla sinistra di Bacci e Bonassi lasciato completamente solo col piattone da due passi non sbaglia e porta in vantaggio l’Empoli.

34′: Gioco momentaneamente fermo per l’infortunio di Corona

39′: Empoli che nonostante il vantaggio non rinuncia ad attaccare

44′: Empoli ancora pericoloso con il tiro da fuori di El Biache deviato da Corona che costringe Scardigno ad un super intervento

45′: Concesso 1 minuto di recupero

46′: Finisce 1-0 per l’Empoli il primo tempo

SECONDO TEMPO

45′: RICOMICIA IL MATCH

48′: Primo corner del secondo tempo è a favore dell’Empoli dopo il tiro deviato di Vallarelli

49′: Dopo il corner prova la ripartenza veloce la Sampdoria ma El Biache torna e recupera il pallone

53′: Buona palla verticale di Bacci per El Biache che viene però chiuso in angolo

59′: Ottima sfonda di testa di Corona per Stoyanov che prova il tiro ma viene deviato in angolo

60′: GOOOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI , HA SEGNATO NABIAN. Su calcio d’angolo respinge il portiere, Pauliuc la rimette dentro e Nabian di testa la mette dentro da due passi.

62′: Gran passaggio di Vallarelli col filtrante per Nabian che con la punta non riesce a superare il portiere

65′: In contropiede Bonassi prova il lancio per Nabian ma il portoghese sbaglia il controllo e si fa rimontare dal difensore

67′: Nell’Empoli fuori Stoyanov dentro Bacciardi, nella Samp fuori il 10 Leonardi dentro Pozzato, fuori 35 dentro 30, dentro anche Chilafi per Alesi, fuori Langella dentro Gomes.

71′: ESPULSO CORONA. Prima ammonito per simulazione e poi ha detto qualcosa all’arbitro che gli ha fatto tirare fuori il rosso. Empoli ora in 10. Non una grande prestazione oggi del direttore di gara.

75′: Ammonito D’Amore per un brutto fallo in ripartenza su Bonassi. Non ravvisato poi un fallo abbastanza evidente su El Biache al limite dell’area sempre nella stessa azione.

77′: Annullato il gol di D’Amore per fuorigioco, giocatore blucerchiato che su punizione aveva trovato la deviazione vincente

81′: Samp che prova ad approfittare della superiorità numerica per riacciuffare la partita

81′: fuori Buyla dentro Ventre , Nell’Empoli fuori Nabian Ansah e fuori Majdandzic dentro Lauricella

84′: Vallarelli lancia in profondità ansa che col destro a incrociare non trova la porta

85′: Super parata di Vertua sul tiro da fuori di Uberti

88′: Sampdoria che schiaccia l’Empoli nella sua metà campo con quest’ultima che aspetta il momento giusto per ripartire

88′: D’Amore stacca da solo in area di rigore ma manda alto. Nell’Empoli fuori Vallarelli dentro Falcusan, fuori anche El Biache dentro Huqi

90′: Concessi ben 10 minuti di recupero viste le numerose interruzioni.

91′: Si Salva l’Empoli che dorme sullo schema da calcio piazzato della Samp e si dimentica Polli che a due passi dalla porta manda fuori

94′: Palla gol clamorosa per l’Empoli con Ansah che scatta alle spalle del difensore ma davanti al portiere si fa ipnotizzare

97′: Mischia pericoloso in area azzurra con la palla che arriva sui piedi di Pozzato e fa un altro miracolo Vertua

98′: Ancora Vertua prodigioso prima sul colpo di testa di Ovalle e poi sulla deviazione da pochi passi di Pozzato

98′: GOL DELLA SAMPDORIA CON D’Amore. Cross dalla destra , il numero 26 controlla e poi tira al volo trovando l’incrocio dei pali

100′: FINISCE COSì: EMPOLI BATTE SAMP 2-1