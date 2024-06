Quello di domani sarà l’ultimo giorno, da contratto, della stagione sportiva 2023/24. Andiamo a ricapitolare quelli che sono i calciatori che, con questa scadenza, lasciano la maglia azzurra. Per ognuno l’ipotesi di futuro:

CAPRILE – Fine prestito. Torna al Napoli dove si giocherà le sue carte per un posto da titolare.

BERISHA – Scadenza contratto. L’Empoli potrebbe fare anche un pensiero su di lui, ma al momento è più addio che arrivederci.

BERESZYNSKI – Fine prestito. Alte possibilità che possa tornare a vestirsi di azzurro, magari a titolo definitivo.

KOVALENKO – Fine prestito. Torna all’Atalanta ma non resterà in nerazzurro. Non lo rivedremo ad Empoli, forse nemmeno in Italia.

MARIN – Fine prestito. Torna al Cagliari e potrebbe diventare un punto fermo della prossima squadra di Nicola. Sembrava potesse essere un elemento per il nuovo Empoli ma ad oggi c’è molto distanza.

ZURKOWSKI – Fine prestito. Torna allo Spezia ma non giocherà lì. L’Empoli è tra le squadre che, con uno sconto deciso del cartellino, lo vorrebbe per la prossima stagione.

MALEH – Fine prestito. Torna al Lecce e verrà sicuramente visionato da Gotti. L’Empoli lo riprenderebbe ma il suo costo si dovrebbe almeno dimezzare.

BASTONI – Fine prestito. Torna allo Spezia ma difficilmente giocherà in B. Per lui potrebbero esserci nuove opportunità ma non in azzurro.

NIANG – Scadenza contratto. Al momento non è capibile il suo futuro. Di certo non sarà ad Empoli.

CERRI – Fine prestito. Torna al Como che lo dovrebbe vendere con la Samp in prima fila.

CANCELLIERI – Fine prestito. Torna alla Lazio ma difficilmente resterà li. Ad oggi c’è il Venezia forte su di lui.

DESTRO – Scadenza contratto. Dovrebbe ripartire dalla serie B.

CAMBIAGHI – Fine prestito. Torna all’Atalanta che di fronte ad una buona offerta, Lazio in testa, lo potrebbe cedere.