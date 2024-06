La vicenda, lunga e stantia, l’abbiamo analizzata per lo più mettendo Davide Nicola come attore protagonista. In questa telenovela però c’è dentro anche un’altra figura, rappresentata da Sebastiano Luperto. Non stiamo a rifare tutta la storia perchè anche i sassi la conoscono, veniamo alla stretta attualità. In questa, a differenza di un paio di giorni fa, non ci sarebbe ancora la totale convinzione di Luperto nel passaggio al Cagliari. Dettaglio non da poco per tutta la storia generale.

Partiamo da un presupposto, anche questo importante. Ad oggi nessuno ha firmato niente. Come noto, in questa situazione intricata, il primo passaggio deve essere quello della “liberazione” di Davide Nicola. Nicola, per chiudere il suo rapporto con l’Empoli, deve compiere dei passaggi burocratici che impongono la sua presenza ad Empoli. Questa non ci sarà prima dell’inizio della settimana prossima, essendo lui adesso in vacanza. In assenza di firme, quindi, tutto può essere ancora smontato, nonostante le parti avessero trovato la quadra, con tanto di stretta di mano.

Torniamo a Luperto. Il giocatore, che non resterà nell’Empoli nella prossima stagione, avrebbe intorno a se delle possibilità di scelta diverse da quelle del Cagliari. E supponiamo, ma questo lo diciamo noi, più allettanti per lui da un punto di vista di appeal. Il Torino, come scritto anche da PE tempo fa, segue con grande attenzione il ragazzo. I granata però non possono ancora muovere da un punto di vista di offerta. Potrebbe esserci anche altro rispetto al Torino. Per questo, provando a fare una serie di 2+2, Luperto non vorrebbe chiudere subito ogni porta firmando per il Cagliari. Non avendo, soprattutto, una totale e cieca convinzione nella scelta. La domanda però adesso è questa: Nel caso remoto Luperto dovesse rifiutare Cagliari, che succede?

Difficile da rispondere. Abbiamo sempre detto – ovviamente forti di conoscenza del dettaglio – che l’Empoli vuole il suo indennizzo per liberare Nicola. Va da se che con la cessione maggiorata di Luperto si era trovata la quadra. E questo, giusto evidenziarlo, resta sempre il piano A e quello che si può ancora configurare. In assenza di ciò, però, il Cagliari dovrà mettere mano al portafoglio per tirare fuori quei soldi che l’Empoli chiede per il solo Nicola. Contesto però che non sarebbe di gradimento a Giulini. Non crediamo possano esserci altre pedine che possano subentrare al posto di Luperto. Potenzialmente Ismajli, ma da Cagliari ci dicono non sia giocatore di grande interesse per il club.

La telenovela, evidentemente, necessita ancora di qualche puntata prima di potersi dire chiusa come da noi scritto un paio di giorni fa. Situazione davvero incredibile, ed a memoria (non ci sono giudizi in questo, anzi, l’Empoli deve far valere le proprie ragioni), è la prima volta che ci troviamo a raccontare una situazione di mercato cosi.